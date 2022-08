Ninh Bình: Kiểm tra khách sạn, phát hiện 37 thanh niên dương tính với ma túy

Ngày 30.8, thông tin từ Công an TP.Ninh Bình cho biết, lúc 8 giờ cùng ngày, lực lượng của các Đội Cảnh sát hình sự, Đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.Ninh Bình) cùng công an các phường Tân Thành, Đông Thành, Ninh Khánh (TP.Ninh Bình) đã tổ chức kiểm tra hành chính khách sạn Nam Khánh (đường Xuân Thành, P.Tân Thành, TP.Ninh Bình).

Kiểm tra 27 phòng của khách sạn Nam Khánh, lực lượng công an phát hiện 66 thanh niên (22 nam và 44 nữ) có liên quan đến các hành vi khác nhau, như sử dụng chất ma túy, bảo kê.





Trong 66 thanh niên, qua test nhanh phát hiện 37 người dương tính với chất ma túy. Tại một số phòng của khách sạn, lực lượng công an thu giữ nhiều loại ma túy khác nhau và các dụng cụ sử dụng ma túy.

Vụ việc đang được Công an TP.Ninh Bình phân loại đối tượng để điều tra, làm rõ.