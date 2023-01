Ninh Hòa quyết tâm thành vùng kinh tế động lực, đô thị công nghiệp của Khánh Hòa

Phóng viên Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND TX.Ninh Hòa, về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong các năm tiếp theo.

PV: Thưa ông, năm 2022, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền TX.Ninh Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Xin ông hãy đánh giá thành tựu cơ bản mà Thị xã đã đạt được trong năm qua?

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND TX.Ninh Hòa: Năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TX.Ninh Hòa chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Thị xã đã hoàn thành kế hoạch toàn bộ 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, có 11/15 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch giao. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước được 15.868 tỉ đồng, vượt 3,7% so với kế hoạch và tăng 18,9% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 3.135 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 3,3% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 4.951 tỉ đồng, vượt 405% dự toán UBND tỉnh giao và vượt 324% so với Nghị quyết HĐND thị xã giao, bằng 134% so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu tăng trưởng cũng có thay đổi, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng 18,9%, nông nghiệp tăng trưởng 3,3%.

Năm 2022, hoạt động đầu tư tiếp tục được triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn. Thị xã đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn như cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, đường dây điện lưới 500 kV Vân Phong...

Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 16/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Ninh Hòa về chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, bộ mặt đô thị đã có những bước phát triển đáng kể, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông được đầu tư đã tạo mối liên kết các vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Toàn thị xã hiện có 16/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 80%), trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để tiếp đà tăng trưởng trong năm 2023, năm ghi dấu ấn giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2020 - 2025, TX.Ninh Hòa sẽ tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào, thưa ông?





Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền thị xã tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của HĐND thị xã về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính, ngân sách trong năm 2023; phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Trong đó, khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính Phường đối với 07 xã: Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Phụng, Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Xuân, Ninh Sim. Tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp, chú trọng công tác phối hợp, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, sản xuất trên địa bàn; tạo các điều kiện thuận lợi về mặt bằng, thủ tục pháp lý để các dự án sớm đầu tư triển khai thực hiện, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã. Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; Thúc đẩy phát triển chuyển đổi số; dịch vụ công trực tuyến thiết yếu kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Hoàn thành Đề án Đặt tên đường; Đề án Mô hình đô thị thông minh; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch thị xã giai đoạn 2022 - 2025; thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thị xã.

Thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó Ninh Hòa phấn đấu trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh hướng đến là đô thị công nghiệp, là một trong những nhân tố để tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Vậy Thị xã đã có những định hướng chỉ đạo như thế nào để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này trong thời gian tới?

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, năm 2022, Thị ủy Ninh Hòa đã ban hành các kế hoạch số 93-KH/TU ngày 13.4.2022 và kế hoạch số 3396/KH-UBND ngày 15.8.2022, theo đó, giai đoạn 2021-2030, Thị xã tập trung xây dựng và thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của thị xã trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị và hiệu quả; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, trong đó hoàn thành và đưa vào khai thác: Tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn TX.Ninh Hòa; Tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh trong khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên, các tỉnh, thành phố khác trong cả nước; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù, phù hợp; xây dựng, phát triển đô thị theo định hướng thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế, kế hoạch đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 65% và 70% vào năm 2030.

Xin cám ơn ông!