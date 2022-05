Ninh Thuận: Miền đất của những trải nghiệm khác biệt

Điểm đến trải nghiệm nhiều khác biệt

Với chiều dài bờ biển tới 105 km cùng các danh thắng nổi tiếng như vịnh Vĩnh Hy, hang Rái,... Ninh Thuận ấp ôm trong mình những vịnh biển nguyên sơ cùng vẻ đẹp không thua kém những hình ảnh thường thấy trong bất kỳ tấm bưu thiếp nào về du lịch Hy Lạp hay Maldives…

Là một trong 18 điểm nước trồi ven bờ hiếm hoi trên thế giới, hải sản tươi ngon và giàu dinh dưỡng. Ninh Thuận còn là một trong rất ít địa phương trong cả nước hội tụ cả 2 rừng quốc gia lớn là Phước Bình và Núi Chúa. Trong đó, Núi Chúa - từng được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Với lợi thế thiên nhiên, Ninh Thuận có tiềm năng lớn phát triển du lịch thể thao trên mọi địa hình như trải nghiệm mô tô nước, lướt ván diều, leo núi, đua xe địa hình trên cát...

Những rạn san hô nghìn năm tuổi, cánh đồng nho ở Thái An, đồng cừu An Hòa, cánh đồng muối Cà Ná, cánh đồng điện gió là những “sản vật” địa phương, mang nét đặc trưng riêng, thôi thúc du khách đến Ninh Thuận.

Tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại TP.HCM ngày 15.5, PGS-TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch (Tổng cục Du lịch) khẳng định: Ninh Thuận là một điểm đến xanh và khác biệt.

Đặc biệt, “chỉ có đến Ninh Thuận, du khách mới trải nghiệm đầy đủ nhất văn hóa Chăm”, PGS- TS Phạm Trung Lương cho biết. Du khách được các nghệ nhân người Chăm Làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và làng gốm Bàu Trúc giới thiệu các sản phẩm làm từ làng nghề của mình như những bộ trang phục, tấm khăn choàng đẹp mắt và các sản phẩm gốm đất nung rất khác biệt.

Ninh Thuận còn khác biệt bởi khả năng kết nối vùng khi là trung tâm “tam giác du lịch” Khánh Hòa - Lâm Đồng - Bình Thuận - nơi mà mỗi năm đều tăng trưởng 15% liên tiếp từ 2010 - 2019. Đặc biệt, mới đây, Chính phủ đã đồng ý về chủ trương bổ sung quy hoạch sân bay quân sự Thành Sơn thành sân bay quân sự kết hợp với dân dụng, càng tạo sức hút lớn cho Ninh Thuận.

Lượng du khách đến Ninh Thuận thời gian qua, đã tăng bình quân 10,8%/năm, thu hút 2,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 200.000 lượt, doanh thu đạt 1.500 tỉ đồng, tăng bình quân 19,7%/năm.





Khi nghĩ về du lịch trải nghiệm, du khách đến ngay với Ninh Thuận

Với những “báu vật trời ban”, Ninh Thuận đã thu hút nhiều doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh hiện có 57 dự án dịch vụ du lịch với tổng vốn đăng ký trên 29.686 tỉ đồng, trong đó có 19 dự án đi vào hoạt động.

Tập đoàn Du lịch Crystal Bay là doanh nghiệp tiên phong đầu tư du lịch chất lượng cao gắn với các loại hình trải nghiệm cùng nhiều điểm đến All - in - one (Tất cả trong một).

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐQT Crystal Bay cho biết: Riêng Ninh Thuận, chưa tính các dự án khác, chỉ dọc vành đai 5km bờ biển Phan Rang - Tháp Chàm, Crystal Bay và các đối tác đã và đang kiến tạo 15.000 phòng tiêu chuẩn quốc tế.

Tháng 10.2022, Crystal Bay sẽ nhận bàn giao từ tổng thầu xây dựng Delta hai tòa khách sạn trong tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, cung cấp khoảng 2.000 phòng khách sạn 5 sao cạnh công viên biển Bình Sơn. Tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển 4.500 phòng Sailing Bay Ninh Chữ đã thi công xong phần móng của 2 tòa nhà. Mới đây, tháng 2.2022,dự án Cap Padaran Mũi Dinh quy mô gần 800ha đã được Crystal Bay hợp tác với Tập đoàn F.I.T khởi công.

Mỗi dự án của Crystal Bay là một công trình biểu tượng với đa dạng loại hình trải nghiệm đem đến một kỳ nghỉ trọn vẹn, đong đầy cảm xúc cho du khách: Từ công viên nước, công viên chuyên đề ngoài trời, khu giải trí công nghệ cao Interactive Sea, rạp chiếu phim ven biển (SunBay Park) cho tới lướt ván diều, nhà tuyết (Sailing Bay Ninh Chữ), cưỡi lạc đà, ngắm hoàng hôn sa mạc, đua xe trên cát, trượt cát (Cap Padaran Mũi Dinh), trung tâm outlet theo mô hình Outlet Village, phố đi bộ dọc biển Phan Rang Beach Walking Street...

Trong tương lai khi được Crystal Bay và các đối tác phục hồi, tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang - Đà Lạt sẽ là một hành lang du lịch trải nghiệm nối TP biển Phan Rang - Tháp Chàm với cao nguyên Lâm Đồng, lấp đầy những khoảng trống trải nghiệm còn thiếu của tam giác du lịch Khánh Hòa - Lâm Đồng - Bình Thuận.

Theo ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, thời gian tới, Ninh Thuận ưu tiên phát triển 3 nhóm sản phẩm du lịch đặc thù, mới lạ và độc đáo để thu hút du khách như: du lịch kết hợp đua mô tô địa hình trên cát, các môn thể thao biển như dù lượn, lướt ván diều, du lịch trải nghiệm đường sắt; du lịch điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe...

“Du lịch Ninh Thuận sẽ có bước đột phá thu hút khách du lịch tại thị trường TP.HCM, các tỉnh lân cận và khu vực miền Tây, nhất là trong dịp hè với chương trình “Du lịch an toàn - Trải nghiệm thú vị”. Khi nghĩ về du lịch trải nghiệm khác biệt, du khách nhớ và đến ngay với Ninh Thuận”, ông Nam kỳ vọng.