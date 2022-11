Ninh Thuận: Xông vào trạm y tế đâm trọng thương 'đối thủ'

Chiều 23.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam (Ninh Thuận) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Thành (19 tuổi, ở xã Phước Dinh, H.Thuận Nam) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam, Lê Thanh Tùng (16 tuổi, ở xã Tri Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận) có mâu thuẫn với nhóm Thành từ trước.

Ngày 26.8, Tùng đi xe máy đến thôn Sơn Hải chơi thì gặp T.V.M (15 tuổi), Hồ Văn Thành và Lê Văn Thuận (16 tuổi, cùng trú xã Phước Dinh) chạy xe máy, cầm theo dao rượt đuổi để đánh Tùng.





Bị rượt đuổi, Tùng rồ xe bỏ chạy nhưng bị ngã xuống đường nên Tùng bị nhóm Thành đâm 6 nhát vào lưng, vai và tay.

Sau khi bị thương, người dân địa phương đã đưa Tùng vào trạm y tế xã để cấp cứu nhưng Thành, Minh và Thuận tiếp tục truy đuổi vào phòng cấp cứu, dùng dao đâm Tùng 1 nhát vào lưng. Theo giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể Lê Thanh Tùng là 13%.

Do T.V.M chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên hành vi của M. được xem xét chuyển xử lý hành chính; Lê Văn Thuận phạm tội lần đầu, nhân thân tốt nên được tại ngoại; riêng Hồ Văn Thành có tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục có liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích nên Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam.