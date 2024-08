WHO xếp các nhóm bệnh viêm màng não là một trong các mối nguy hại sức khỏe nguy hiểm cho cộng đồng, với tổng số hơn 2,5 triệu ca mắc viêm màng não mỗi năm trên thế giới.[1] Trong đó viêm màng não do Não mô cầu gây tử vong lên đến 50% trường hợp nếu không được điều trị kịp thời hoặc để lại các di chứng nặng nề cho bệnh nhân nếu may mắn sống sót (đoạn chi, giảm thính lực, suy giảm trí tuệ…).[2] Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Việt Nam cũng xếp viêm màng não do Não mô cầu là 1 trong trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất.[3]

Trước mức độ nguy hiểm của bệnh, năm 2020, WHO đã thảo luận cùng hàng trăm chuyên gia các nước thành viên để đưa ra tầm nhìn và lộ trình toàn cầu: "Đánh bại bệnh viêm màng não đến năm 2030". Lộ trình đặt mục tiêu: giảm 50% số ca viêm màng não có thể phòng ngừa bằng vaccine và giảm 70% số ca tử vong trong thập kỷ tới.[4]

Đồng hành cùng WHO trong lộ trình đánh bại bệnh viêm màng não toàn cầu, Sanofi đang gia tăng mạnh mẽ nỗ lực để góp phần đẩy lùi những căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine.

Cụ thể, Sanofi duy trì đầu tư hơn 500 triệu euro mỗi năm vào nghiên cứu và phát triển vaccine. 12 nhà máy của Sanofi tại 8 quốc gia cung ứng 2.5 triệu liều vaccine cho toàn cầu mỗi ngày, tạo "lá chắn miễn dịch" cho hàng trăm triệu người lớn và trẻ nhỏ trước gần 20 căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, trong đó có viêm màng não do Não mô cầu.[5]

Không dừng lại ở đó, Sanofi đã và đang tích cực chung tay trên hành trình quyết tâm của WHO nhằm đánh bại bệnh viêm màng não vào năm 2030, thông qua nhiều nỗ lực lan tỏa thông tin đa chiều về bệnh tới đa đối tượng: Cộng đồng, chuyên viên y tế, và trước tiên là tập thể nhân viên tại Sanofi.

Năm 2023, "Lá cờ đẩy lùi bệnh Viêm màng não" - biểu tượng toàn cầu đầu tiên cho sự quyết tâm và đoàn kết trên toàn thế giới trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đã được phất lên trên toàn thế giới.

Lá cờ được sáng tạo bởi sự đồng hành của Sanofi, Quỹ nghiên cứu về bệnh viêm màng não (MRF), Liên đoàn các tổ chức phòng chống bệnh viêm màng não (CoMO), nhà thiết kế Laura Spring cùng các vận động viên khuyết tật vốn là những bệnh nhân đã mạnh mẽ sống sót sau căn bệnh viêm màng não.

Thiết kế lá cờ mang 3 tầng ý nghĩa: màu vàng đại diện cho thông điệp "bảo vệ" bệnh nhân; màu tím đề cao vai trò "hỗ trợ" của thân nhân; màu xanh tượng trưng cho ý chí kiên định "đánh bại" bệnh viêm màng não.

Hơn cả một lá cờ, đây là khởi đầu cho sự kết thúc của bệnh viêm màng não, cũng là ngọn hải đăng hi vọng hỗ trợ cho khoảng 2,5 triệu người chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh mỗi năm. Những "người trong cuộc" đầu tiên phất cao lá cờ là 3 vận động viên khuyết tật - Ellie Challis (Anh), Théo Curin (Pháp) và Davide Morana (Ý) - từng bị đoạn chi bởi di chứng viêm màng não lúc 16 tháng, 6 tuổi và 24 tuổi nhưng vẫn không ngừng nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

"Lá cờ đẩy lùi bệnh Viêm màng não" cũng đã được nhân viên Sanofi tại Việt Nam phất lên trong nhiều hoạt động nội bộ. Cùng chia sẻ chung sứ mệnh với tập đoàn, gần 200 nhân viên đã tham gia thử thách "All Well Challenge" nhằm lan tỏa nhận thức chống lại căn bệnh. 84 triệu đơn vị vận động từ những hoạt động đa dạng như đi bộ, chạy bộ… đã được thực hiện bởi những người tham gia.

Mới đây nhất, lá cờ lại tiếp tục được giương cao tại sự kiện gắn kết "One Biopharma Summit 2024" của tập thể nhân viên Sanofi. Cùng với đó là hoạt động chụp ảnh và quay video cùng lá cờ và chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, nhằm thu hút công chúng tham gia vào cuộc chiến đẩy lùi bệnh viêm màng não.

Tất cả chương trình này không chỉ củng cố nội lực mạnh mẽ, mà còn thể hiện cam kết và tinh thần đồng thuận của tập thể Sanofi trong việc đánh bại căn bệnh.

Chính vì mối đe dọa tính mạng với các biến chứng suốt đời của căn bệnh, Sanofi tăng cường đồng hành cùng các tổ chức y khoa, đẩy mạnh các hoạt động đào tạo cho nhân viên y tế và giáo dục nâng cao nhận thức phòng ngừa viêm màng não do Não mô cầu cho cộng đồng.

