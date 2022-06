Nội soi gắp đỉa sống trong khí quản bé trai 4 tuổi

Người thân của bé trai cho biết, khi ở nhà, trẻ thi thoảng được người nhà cho đi tắm suối gần nhà.

Khoảng 1 tháng trước nhập viện, trẻ xuất hiện ho, khò khè nhiều, không sốt. Khoảng 2 tuần sau đó thì trẻ bắt đầu nôn ra máu tươi kèm theo một con đỉa. Sau nôn trẻ vẫn ho và khò khè nên được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện trẻ có dị vật khí quản, theo dõi viêm phổi và chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Nga (bác sĩ điều trị tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi T.Ư), người trực tiếp nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi, cho biết trẻ nhập viện trong tình trạng ho, khò khè và tăng lên nhiều khi trẻ vận động mạnh, ăn uống… Sau khi được bác sĩ thăm khám và kiểm tra lại, xác định tại khí quản của bệnh nhi có dị vật, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển thẳng lên phòng mổ.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi ống cứng thấy tại khí quản bệnh nhi có dị vật “sống” màu đen, tiến hành gắp dị vật lấy ra được 1 con đỉa còn sống nguyên vẹn, dài khoảng 4 cm.





"Quá trình nội soi gắp dị vật, do đỉa di chuyển trong đường thở của trẻ nên khó tiếp cận. Thêm vào đó, do con đỉa sống lâu ngày trong khí quản của trẻ nên càng ngày càng to lên, hút máu, khiến cho thành phế quản của bệnh nhân bị viêm loét, chảy máu, đọng nhiều dịch mủ, che bít kín đường thở", bác sĩ Nga cho biết thêm.

Sau khi gắp dị vật, sức khoẻ trẻ ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Hô hấp. Dự kiến trẻ sẽ được ra viện cuối tuần này.

Bác sĩ Nga cho hay, các bác sĩ đã gặp các trường hợp bệnh nhi bị đỉa chui vào tai, mũi. Tuy nhiên, trường hợp đỉa chui vào khí quản của bệnh nhi trên là lần đầu tiên.