Nóng: Úc bất ngờ rút lui khỏi vòng loại giải U.20 châu Á

Trong thông báo, FFA nêu lý do: “Quyết định rút lui khỏi vòng loại giải U.20 châu Á dựa trên những cân nhắc kỹ lưỡng từ sự tư vấn của Chính phủ Úc cho quá trình đi lại hiện nay của đội bóng”.

Việc rút lui bất ngờ của U.20 Úc khiến tình hình bảng H tại vòng loại giải U.20 châu Á trên nên hỗn loạn, do đội cùng bảng là U.20 Ấn Độ cũng đang bị lệnh cấm từ FIFA (LĐBĐ thế giới) đến giờ vẫn chưa biết có tham dự được hay không. Trong trường hợp sắp tới FIFA vẫn giữ nguyên lệnh cấm, và cùng việc U.20 Úc bất ngờ xin rút lui, coi như bảng H sẽ chỉ còn 2 đội là U.20 Iraq và Kuwait.





Tại bảng H ở vòng loại giải U.20 châu Á do Iraq đăng cai làm chủ nhà và tổ chức thi đấu tại thành phố Basra. Có thể một phần lý do e ngại tình hình an ninh không đảm bảo đã dẫn đến quyết định rút lui của U.20 Úc từ sự tư vấn của Chính phủ nước này.

Trước tình hình này, AFC hiện vẫn chưa có thông báo chính thức về sự rút lui của U.20 Úc khiến bảng đấu H ở vòng loại U.20 châu Á chỉ còn 2 đội. Trong khi đó, FFA cho biết thêm, sau khi rút lui khỏi vòng loại châu Á, họ sẽ xem xét để đội trẻ nước này dự giải tứ hùng tại Tây Ban Nha cùng thời điểm.