NSH Petro đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường

NSH Petro có trụ sở chính đặt ở H.Châu Thành (Hậu Giang) kinh doanh đa lĩnh vực trong đó mũi nhọn vẫn là sản xuất, phân phối và logistics xăng dầu, du lịch, khách sạn, xuất khẩu thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao…

Ngày 28.1, ông Mai Văn Thành, Tổng giám đốc NSH Petro cho biết NSH Petro vừa có văn bản gửi Bộ Công thương báo cáo tình hình xăng dầu đầu năm 2022. Văn bản cho hay năm 2021 NSH Petro được Bộ Công thương giao tổng nguồn xăng dầu là 433.000m³ và NSH Petro đã thực hiện trong năm 2021 tổng nguồn đạt 462.000m³. Thời gian gần đây do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên các tàu NSH Petro đã thuê để nhận hàng từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có thủy thủ đoàn bị dương tính nên hàng hóa của NSH Petro bị chậm. Ngoài ra, từ tháng 11.2021 đến 27.1.2022 các thương nhân phân phối và đại lý nhượng quyền bán lẻ đã đăng ký mua vượt khoảng 28% so với chỉ tiêu bình quân hằng tháng của NSH Petro nhưng NSH Petro vẫn đảm bảo nguồn cung cho thị trường. “Hợp đồng sản lượng giữa NSH Petro với Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc hóa dầu Nghi Sơn không thực hiện được do nhà máy đang giảm công suất và có thể dừng hoạt động vào ngày 13.2.2022. Vì vậy, NSH Petro đã liên hệ các đối tác nước ngoài để nhập xăng dầu nhằm đảm bảo đủ cung ứng cho khu vực ĐBSCL. Đồng thời NSH Petro cũng đã tổ chức sản xuất pha chế khoảng 20.000m³ xăng E5 Ron 92, xăng A95 để cung ứng trong dịp tết nguyên đán và cao điểm mùa vụ của người dân ĐBSCL sau tết cổ truyền…”, ông Mai Văn Thành thông tin.

Ngày 23.1.2022 vừa qua tại thị trấn Mái Dầm (H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) lãnh đạo các cấp đã tham dự lễ khởi công dự án xây dựng Kho cảng Mái Dầm và nhà máy pha chế xăng E5 Ron92, xăng Ron 95 công suất 300.000 tấn/năm do NSH Petro làm chủ đầu tư.





Theo ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT NSH Petro, tháng 10.2021 UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương và chấp thuận NSH Petro (https://nshpetro.vn) thực hiện dự án cảng chuyên dùng, kho chứa xăng dầu, nhà máy sản xuất dầu nhờn, nhà máy khí hóa lỏng, nhà máy hóa dầu condensate và xăng dầu sinh học tại thị trấn Mái Dầm, H.Châu Thành (tạm gọi tắt là Tổng kho xăng dầu Mái Dầm). Dự án Tổng kho xăng dầu Mái Dầm triển khai trên diện tích rộng 132.000m² bao gồm nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 NSH Petro xây dựng cảng chuyên dùng phía ngoài tiếp nhận tàu 15.000 DWT phục vụ nhập xăng dầu, phía trong tiếp nhận tàu 2.000 DWT phục vụ xuất xăng dầu và kho chứa xăng dầu 27.000m³. Giai đoạn 2 NSH Petro xây dựng kho chứa xăng dầu 43.000m³ và nhà máy pha chế xăng dầu sinh học 100.000 tấn/năm. Giai đoạn 3 NSH Petro xây dựng nhà máy hóa dầu condensate 300.000 tấn/năm. Giai đoạn 4 NSH Petro xây dựng nhà máy sản xuất dầu nhờn 4.900 tấn/năm và nhà máy khí hóa lỏng 4.900 tấn/năm. Dự án quy mô lớn này có tổng mức đầu tư 600 tỉ đồng và sẽ hoàn thành giai đoạn 4 vào tháng 6.2023…

NSH Petro cũng làm chủ đầu tư dự án “Tổng kho dầu khí Soài Rạp- NamSongHau Petro” tại thị trấn Vàm Láng, H.Gò Công Đông (Tiền Giang). Dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp triển khai trên diện tích 377.350m², tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng. Dự án này có nhiều hạng mục công trình chính như: Tổng kho xăng dầu công suất lưu chứa 520.000m³; nhà máy chế biến condensate công suất 500.000 tấn/năm; bến cảng cứng (1 cầu dẫn dài 514m, 1 cầu cảng dài 240m cho tàu trọng tải 50.000 DWT và 3.000 DWT; 1 cầu cảng dài 94,5m tiếp nhận sà lan trọng tải 1.500 DWT); bến phao neo tàu đủ sức tiếp nhận tàu trọng tải 50.000 DWT… Ngày 6.5.2021 công trình bến phao neo tàu 50.000 DWT trên sông Soài Rạp thuộc Dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp đã được nghiệm thu. Cuối tháng 12.2021 NSH Petro đã hoàn thành bến phao neo tàu đạt tiêu chuẩn quốc tế đủ khả năng tiếp nhận tàu 50.000 DWT. Bến phao này đi vào vận hành giúp kết nối hệ thống kho công suất lớn có sẵn trên bờ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập xăng dầu của NSH Petro…