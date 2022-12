NSH Petro nỗ lực cung ứng xăng dầu

Công ty CP Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro trụ sở chính đặt ở TT.Mái Dầm, H.Châu Thành, Hậu Giang; www.nshpetro.vn) hiện đóng vai trò nòng cốt trong việc cung ứng hàng hóa xăng dầu cho các tỉnh thành ĐBSCL.

Tàu xăng dầu liên tục cập cảng

Ngày 27.12 ông Phan Văn Quang, Phó tổng giám đốc NSH Petro cho biết Tàu NSH Singapore (số hiệu 9343754) chở 8.100 m3 (8.100.000 lít) xăng ron 95 từ Malaysia đã cập cảng Tổng kho Trà Nóc NSH Petro (KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) an toàn. Với lượng xăng ron 95 nêu trên, NSH Petro sẽ nộp khoảng 36,6 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước để hoàn thành kế hoạch thu thuế 100 tỉ đồng trong tháng 12.2022 của Cục Hải quan TP.Cần Thơ, cũng như góp phần vào kế hoạch thu thuế của TP.Cần Thơ. Từ nay đến cuối tháng 12 NSH Petro tiếp tục nhập về 3.000 m3 (3.000.000 lít) dầu D.O từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) và 8.000 m3 (8.000.000 lít) dầu D.O của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa). Song song đó, Tàu NSH Singapore trở ra Nhà máy lọc dầu Dung Quất để nhận về 12.000 m3 (12.000.000 lít) xăng ron 95. Thượng tuần tháng 1.2023 NSH Petro sẽ nhập khẩu 8.100 m3 (8.100.000 lít) xăng ron 95 về Tổng kho Trà Nóc NSH Petro nhằm đảm bảo nguồn cung cho ĐBSCL trong sản xuất, tiêu dùng nhất là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhu cầu tăng cao. “Trước đó ngày 27.11 NSH Petro nhập khoảng 4.300m3 (4.300.000 lít) xăng thành phẩm phục vụ nhu cầu thị trường. Ngày 16.11 tàu của NSH Petro đã chở 3.000m3 (3.000.000 lít) xăng ron 95 từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhập về Tổng kho Trà Nóc NSH Petro. Ngày 7.11 tàu trọng tải lớn chở 3.500.000 lít dầu D.O đã cập cảng Tổng kho Trà Nóc NSH Petro và nhanh chóng vận chuyển hàng hóa phục vụ thị trường. Trước đó vào ngày 04.11 tàu chở 8.400.000 lít condensate (dầu thô tinh chế loại 1) đã về đến cảng Tổng kho Trà Nóc NSH Petro để kịp thời đưa về nhà máy lọc hóa dầu thuộc Công ty CP Lọc hóa dầu Nam Sông Hậu Ninh Kiều (KCN Hưng Phú II, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) để sản xuất xăng dầu đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, tiêu dùng các tỉnh thành ĐBSCL…” ông Phan Văn Quang thông tin.

Theo ông Mai Văn Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị NSH Petro, sáng 28.10.2022 Tàu hàng Lucky Dragon chở 3.000.000 lít dầu D.O đã cập cảng Tổng kho Trà Nóc NSH Petro an toàn và nhanh chóng chuyển lượng hàng hóa khối lượng lớn này cung ứng kịp thời cho thị trường các tỉnh thành. Tối 25.10.2022, Tàu Nhà Bè 08 chuyên chở 6.300.000 lít xăng ron 95 cũng đã cập cảng Tổng kho xăng dầu Trà Nóc NSH Petro. Tàu hàng này hoàn tất việc bơm hút khối lượng lớn xăng nêu trên vào hệ thống kho của NSH Petro trong thời gian sớm nhất để cung ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ xăng của thị trường khu vực ĐBSCL ngay cả những khi đỉnh triều lên cao, phương tiện hoạt động khó khăn.





Nguồn hàng và thông tin san sẻ

Ngày 24.10.2022, NSH Petro đã cung ứng cho khu vực TP.HCM 3.000.000 lít xăng. Khu vực ĐBSCL, NSH Petro chuyển đến thương nhân 910.000 lít xăng, 355.000 lít dầu. Song song đó, NSH Petro cũng đáp ứng cho đại lý, thương nhân nhượng quyền bán lẻ khu vực ĐBSCL 306.000 lít xăng, 335.000 lít dầu. NSH Petro chia sẻ hàng hóa xăng dầu nhằm hỗ trợ nhiều cửa hàng bán lẻ của các khách hàng hoạt động ổn định, không bị đứt nguồn cung.

Ngày 28.10.2022, ông Mai Văn Thành, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị NSH Petro đã ký văn bản gửi Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường các tỉnh thành ĐBSCL. Văn bản cho biết trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới dẫn đến thị trường xăng dầu trong nước cũng gặp nhiều khó khăn về nguồn cung, chiết khấu bán hàng cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa đủ bù đắp chi phí hoạt động kinh doanh. Trước những khó khăn chung của thị trường, một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hiện tượng chậm nhập hàng vì không muốn thua lỗ kéo dài, dẫn đến cửa hàng xăng dầu hết hàng cục bộ không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của người dân địa phương làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất công nông nghiệp của vùng ĐBSCL. NSH Petro thấy được những khó khăn trên và đồng hành chia sẻ đến quý doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. NSH Petro luôn chủ động cung ứng nguồn hàng cho hệ thống đại lý, đại lý nhượng quyền bán lẻ phục vụ sản xuất, tiêu dùng. NSH Petro nhờ sự phối hợp của cơ quan ban ngành địa phương khi phát hiện hệ thống khách hàng của NSH Petro đóng cửa không đúng quy định, thì thông báo về công ty để kịp thời hỗ trợ động viên và cung cấp xăng dầu phục vụ bà con địa phương qua các số điện thoại của ông Mai Văn Thành (Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị NSH Petro 0907.964.168), ông Phạm Quốc Nam (Phó tổng giám đốc NSH Petro 0939.725.799) để cùng phối hợp tháo gỡ khó khăn chung trên địa bàn…