NSH Petro vượt khó cung ứng xăng dầu

Công ty CP Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro trụ sở chính đặt ở TT.Mái Dầm, H.Châu Thành, Hậu Giang; www.nshpetro.vn) đã và đang vượt qua mọi khó khăn để kịp thời cung ứng hàng hóa xăng dầu cho nhiều tỉnh thành.

Hàng hóa về chậm là do khách quan

Trưa ngày 16.11, Tàu Lucky Dragon chở 3.000 m³ (3.000.000 lít) xăng ron 95 đã cập cảng Tổng kho Trà Nóc NSH Petro (KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) trễ nhiều ngày so với kế hoạch. Lý giải về sự chậm trễ mang tính khách quan này, ông Phan Văn Quang, Phó tổng giám đốc NSH Petro cho biết 3.000 m³ xăng ron 95 nêu trên NSH Petro đặt mua từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi). Ngày 4.11.2022, NSH Petro mở L/C hoàn thành thủ tục để nhận hàng theo đúng lịch mà Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã xác nhận: 10.11.2022. Nhưng do tàu đến trễ so với laycan (ngày tàu đến cảng bốc hàng) và tình trạng thiếu hàng cục bộ nên các đơn vị tập trung lấy hàng tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất quá nhiều, dẫn đến kẹt cầu cảng... Ngày 13.11 NSH Petro mới nhận được lô hàng xăng ron 95 số lượng 3.000 m³ từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Dự kiến ngày 15.11 Tàu Lucky Dragon về đến Tổng kho Trà Nóc NSH Petro song do thủy triều xuống thấp, mớn nước tàu không đủ vào cảng nên phải chờ sang ngày 16.11…

Cũng theo ông Quang, trước đó NSH Petro ký hợp đồng mua hàng hóa MTBE (nguyên liệu dùng pha chế xăng dầu) với số lượng 1.900 tấn, tương đương 2.600 m³ (2.600.000 lít) và có kế hoạch nhận hàng vào ngày 31.10.2022 nhưng do ảnh hưởng của bão nên thời gian nhận hàng bị chậm lại (trễ 5 ngày). Cụ thể ngày 5.11.2022 Tàu You Shen 9 mới nhận được hàng MTBE tại Đài Loan (Trung Quốc) về VN. Khi nhận hàng xong tàu You Shen 9 vẫn bị ảnh hưởng bởi bão nên không thể khởi hành được và tàu về tới VN trễ nhiều ngày so với dự kiến. Đến ngày 13.11 lô hàng MTBE 1.900 tấn mới nhập về cảng Tổng kho Trà Nóc NSH Petro, như vậy tổng thời gian từ lúc nhận hàng đến cảng dỡ hàng bị trễ 9 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Hàng hóa bị chậm trễ bởi nhiều nguyên nhân khách quan và NSH Petro quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để cung ứng kịp thời xăng dầu cho thị trường.





Hoạt động cung ứng hàng hóa xuyên suốt

Số lượng xăng ron 95 nhập về nêu trên, NSH Petro sẽ pha chế được lượng xăng thành phẩm là 4.200 m³ tương đương 4.200.000 lít. Sau khi pha chế xong, NSH Petro triển khai phương tiện thủy bộ nhanh chóng chở xăng đi cung ứng cho nhiều tỉnh thành. Dự kiến ngày 22.11 tới đây NSH Petro tiếp tục nhập lô hàng xăng ron 95 từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất mang về pha chế với số lượng khoảng 4.000 m³ (4.000.000 lít) để phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu dùng tại ĐBSCL.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.10.2022 Bộ Công thương đã phân giao cho NSH Petro thực hiện trong quý 4/2022 số lượng 200.000 m³ xăng dầu, tương đương 200.000.000 lít. Số lượng này rất lớn và là thử thách không nhỏ đối với NSH Petro, một công ty cổ phần ngoài công lập.

Sáng 16.11 trao đổi với Thanh Niên, ông Mai Văn Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị NSH Petro cho biết NSH Petro đã và đang nỗ lực vượt bậc để đảm bảo nguồn hàng hóa xăng dầu mà Bộ Công thương đã phân giao nhằm cung ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng tại ĐBSCL. Hiện nay, NSH Petro phải tất bật trong việc tìm nguồn hàng hóa cũng như phương tiện thủy đảm bảo cho việc vận chuyển nguyên liệu pha chế xăng dầu cũng như hàng hóa xăng dầu thành phẩm cung ứng số lượng lớn cho thị trường nhiều tỉnh thành. “Ngày 24.10.2022, NSH Petro cũng đã cung ứng cho khu vực TP.HCM 3.000.000 lít xăng với mức thù lao 350 đồng/lít. Khu vực ĐBSCL, NSH Petro chuyển đến thương nhân 910.000 lít xăng, 355.000 lít dầu với mức thù lao 250 đồng/lít. Song song đó, NSH Petro cũng đáp ứng cho đại lý, thương nhân nhượng quyền bán lẻ khu vực ĐBSCL 306.000 lít xăng, 335.000 lít dầu với mức thù lao 200 đồng/lít. Những ngày tới NSH Petro tiếp tục chia sẻ hàng hóa xăng dầu nhằm giải quyết phần khó khăn lớn nhất để nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu của các khách hàng không đóng cửa. NSH Petro sẵn sàng chịu lỗ khi nâng mức chiết khấu bán hàng mỗi lít từ 200 đồng đến 350 đồng cho khách hàng…”, ông Mai Văn Huy thông tin.