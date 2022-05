NSƯT Hữu Quốc từ năm 19 tuổi đã đóng kép lão, không được lựa vai kép đẹp

Con đường làm nghề của nam nghệ sĩ sinh năm 1974 rất nhiều gian truân đã đưa anh tới vinh quang của nghề một cách khác thường. Bén duyên sớm với những vai kép già, kép độc, và chính những vai diễn đó đã mang đến cho Hữu Quốc “cơn mưa” giải thưởng trên sân khấu (được trao danh hiệu NSƯT vào năm 2007).

NSƯT Hữu Quốc chia sẻ khi ra nghề năm 17 tuổi với tấm bằng loại giỏi từ Trường Trần Hữu Trang, anh không được lên sân khấu đóng những vai kép đẹp; 19 tuổi đã thay vai kép lão cho NSƯT Phương Quang. “Vì không có may mắn như các kép đẹp nên tôi phải chọn cho mình một hướng đi khác biệt và may mắn là nó đã đúng vì kép đẹp nhiều không đếm xuể và cũng không nhiều người để lại ấn tượng. Đây cũng chính là con đường do thầy của tôi là NSND Phùng Há đã vạch ra để tôi đi đến tận ngày hôm nay”, NSƯT Hữu Quốc chia sẻ.

NSƯT Hữu Quốc khẳng định luôn có niềm tin rất lớn vào sự vực dậy của sân khấu cải lương. Vì cuộc sống, anh phải làm những việc khác nhau như dựng và diễn kịch nói, nhưng anh tâm niệm khi cải lương cần thì sẽ ưu tiên số 1. NSƯT Hữu Quốc hiện tình nguyện trở thành thành viên của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long trong vai trò đạo diễn. Giữa tháng 4 vừa qua, sàn diễn cải lương chứng kiến một không khí hết sức đông vui khi khán giả nô nức đến rạp Hồng Liên (Q.6, TP.HCM) để xem vở Xử án Phi Giao. Khán giả bất ngờ khi thấy một vở cải lương tuồng cổ quá quen thuộc dường như được khoác thêm chiếc áo mới. Từ Mạnh Lệ Quân đến Xử án Phi Giao, có thể thấy anh đang quyết tâm đồng hành cùng nghệ sĩ Bình Tinh (“chủ xị” của đoàn) để góp phần tạo nên một thế hệ diễn viên mới cho Huỳnh Long. Chương trình Đời nghệ sĩ 2022 với câu chuyện của NSƯT Hữu Quốc sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ 15 chủ nhật 22.5 trên kênh VTV9.