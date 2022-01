Nữ chính Park So Dam vắng mặt tại buổi ra mắt phim 'Special Cargo'

Theo thông tin từ The Korea Herald, Park So Dam sẽ xuất hiện với vai trò nữ chính trong bộ phim hành động Special Cargo của đạo diễn Park Dae Min. Đây là bộ phim cuối cùng cô hoàn thành trước khi tạm dừng hoạt động nghệ thuật để điều trị ung thư tuyến giáp. Buổi họp báo ra mắt Special Cargo đã được diễn ra hồi tuần trước nhưng Park So Dam vắng mặt do vẫn đang trong quá trình điều dưỡng hậu phẫu.

Tại buổi họp báo, đạo diễn Park Dae Min đã dành nhiều lời khen cho Park So Dam và hy vọng cô sẽ sớm hồi phục để được thưởng thức bộ phim mình đóng chính trên màn ảnh rộng. Nam đạo diễn chia sẻ: “Ngay sau khi viết xong kịch bản Special Cargo, tôi đã nghĩ ngay đến việc sẽ mời Park So Dam vào vai chính. Tôi tin rằng cô ấy sẽ hoàn thành vai diễn này một cách xuất sắc. Đây là bộ phim hành động đầu tiên của Park So Dam nhưng cô ấy đã làm rất tốt và khiến mọi thứ trở nên vô cùng chân thực”.

Special Cargo là bộ phim hành động, tội phạm xoay quanh nữ quái xế Eun Ha (Park So Dam thủ vai). Cô đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển những mặt hàng “cấm”. Cho đến một ngày, Eun Ha nhận nhiệm vụ phải chở một cậu bé đang bị truy đuổi gắt gao bởi nhóm tội phạm. Nữ quái xế quyết định giải cứu cậu bé và phải đối mặt với hàng loạt nguy hiểm. Họ cũng từ đó trở thành những người bạn thân thiết của nhau.





Đặc biệt với Special Cargo, Park So Dam có dịp tái ngộ bạn diễn Jung Hyeon Jun - diễn viên nhí từng đóng chung với cô trong bộ phim đình đám Parasite. Cả hai có sự phối hợp ăn ý, Jung Hyeon Jun cũng cho biết Park So Dam đã hỗ trợ em rất nhiệt tình trong quá trình quay. Tuy nhiên, diễn viên nhí thổ lộ sự tiếc nuối khi em sẽ không được xem Special Cargo vì chưa đủ tuổi. “Thật tệ vì em lại không thể xem phim có mình tham gia. Điều đầu tiên em sẽ làm khi bước sang tuổi 15 chính là đi xem phim ngay lập tức”, Jung Hyeon Jun nói.

Phim điện ảnh Special Cargo của Park So Dam sẽ được ra mắt chính thức tại Hàn Quốc và một số nước châu Á từ 13.1.2022. Bên cạnh đó, bộ phim cũng được chọn trình chiếu tại International Film Festival Rotterdam’s Harbour vào cuối tháng 1 năm nay.