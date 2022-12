Nữ diễn viên Hàn gây sốt dù xuất hiện ngắn ngủi trong phim ‘Lệnh cấm hôn’

Trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc Lệnh cấm hôn (The Forbidden Marriage), Kim Min Joo đóng vai thế tử tần Ahn Ja Yeon thông minh và xinh đẹp. Ngay khi mới xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, mỹ nhân sinh năm 2001 nổi bật cùng nhan sắc trong trẻo không tì vết.

Tờ Newsen nhận xét Kim Min Joo hớp hồn khán giả với vẻ ngoài xinh xắn và yêu kiều trong tạo hình cổ trang của phim. Nét đẹp nhẹ nhàng của nữ diễn viên giúp nhân vật gây ấn tượng mạnh trong mắt người xem dù đất diễn không nhiều.

Ở 2 tập mở màn Lệnh cấm hôn, nhân vật Ahn Ja Yeon của Kim Min Joo lộ diện khá ít ỏi. Cô chủ yếu xuất hiện thông qua ký ức và trí tưởng tượng của thế tử Lee Heon (Kim Young Dae đóng). Những khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi của cặp đôi thế tử - thế tử tần đem lại nhiều cảm xúc. Cảnh phim Lee Heon đau đớn khi chứng kiến Ahn Ja Yeon qua đời cũng khiến người xem rơi nước mắt.

Dù sớm ra đi, Ahn Ja Yeon vẫn được xem là nhân vật có vai trò lớn trong mạch phim Lệnh cấm hôn. Cái chết đột ngột của nàng thế tử tần là nút thắt quan trọng và cũng là điểm khởi đầu của hàng loạt tình tiết sau này của tác phẩm. Nhiều người hâm mộ hi vọng Ahn Ja Yeon của Kim Min Joo sẽ có cơ hội trở lại ở các tập sau.





Kim Min Joo là ca sĩ, diễn viên trẻ đang lên tại Hàn Quốc. Năm 2018, nữ thần tượng tham gia thi show âm nhạc Produce 48 và đứng thứ 11 chung cuộc, trở thành một mẩu của nhóm nhạc nữ Iz*One.

Song song với các hoạt động âm nhạc cùng Iz*One, giọng ca 21 tuổi còn phát triển sự nghiệp cá nhân qua những dự án phim ảnh và đảm nhận vị trí MC các chương trình.

Năm 2021, Iz*One tan rã. Kim Min Joo chính thức solo và chủ yếu đóng phim. Trước Lệnh cấm hôn, ngôi sao 10X từng góp mặt trong loạt phim Nữ thần bất diệt, Trò chơi tình yêu, A Teen 2, The Fault Is Not Yours…

Tập 1 và 2 Lệnh cấm hôn đạt rating lần lượt 4,6% và 3,4%. Phim chiếu tối thứ 6 và 7 hằng tuần trên đài MBC. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận khen ngợi diễn xuất tự nhiên của Kim Min Joo trong Lệnh cấm hôn.