Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (30 tuổi), hiện đang làm giáo viên tại Phú Thọ đã quyết định chọn mua Toyota Vios G-CVT, phiên bản cao cấp nhất của dòng sedan cỡ B mang thương hiệu Toyota - đây cũng là cột mốc quan trọng của gia đình chị.

Một năm đồng hành cùng Vios đã giúp những hành trình thường nhật trở nên dễ dàng hơn, từ việc đi làm mỗi ngày, đưa đón con cho đến những chuyến đi gia đình dịp cuối tuần hay lễ Tết. Những thay đổi giản dị nhưng có ý nghĩa lớn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe và sự an toàn.

Trong phân khúc sedan cỡ B hay trong tầm giá dưới 600 triệu đồng, khách hàng có nhiều lựa chọn mẫu xe ô tô, từ phân khúc và cả thương hiệu. Song, gia đình chị Thu Hiền tin tưởng tuyệt đối vào Toyota.

Với chị Hiền, Vios dễ lái, phù hợp cho cả nam và nữ. Bên cạnh việc di chuyển đến trường hàng ngày, những chuyến đi gia đình chủ yếu chỉ có vợ chồng và hai con gái nhỏ nên một chiếc sedan cỡ B là lựa chọn phù hợp. Bên cạnh đó, uy tín thương hiệu và sự thuận tiện trong việc bảo dưỡng chính hãng cũng là lý do thuyết phục gia đình nữ khách hàng lựa chọn Vios.

Sau một năm sử dụng, Vios đã đồng hành cùng chị Hiền và gia đình đi qua hơn 15.000 km. Không gian nội thất rộng rãi với chiều dài cơ sở 2.550 mm và dung tích cốp 506 lít - hàng đầu phân khúc, đã mang đến sự thoải mái cho gia đình trẻ.

Điều tạo hứng thú và sự an tâm khi di chuyển mỗi ngày cho chị Hiền là cảm giác được làm chủ một chiếc xe bên trong rộng rãi, bên ngoài nhỏ gọn, dễ quan sát. Vios phiên bản cao nhất sở hữu động cơ 1.5L, hộp số tự động vô cấp mang đến cảm giác lái đủ mạnh mẽ và mượt mà mỗi khi cần tăng tốc.

Với Vios, chi phí đổ xăng mỗi tháng không trở thành vấn đề lớn với gia đình chị Hiền bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu đã làm nên tên tuổi của dòng xe này. Nữ khách hàng cho biết, trung bình Vios tiêu thụ chỉ khoảng 5 lít/100 km, có khi thấp hơn tùy thuộc vào điều kiện đường. Từ khi chuyển sang xăng E10, chiếc xe hoạt động bình thường.

Ngoài các tính năng an toàn tiêu chuẩn như cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc... Vios phiên bản G-CVT còn được trang bị tính năng thuộc gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense gồm cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ cho người dùng trong mỗi hành trình.

Sau 1 năm sử dụng, chị Hiền an tâm khi xe hoạt động ổn định, gia đình chỉ cần bảo dưỡng định kỳ tại đại lý Toyota chính hãng. Chính sách chăm sóc khách hàng và sự an tâm sau mỗi lần bảo dưỡng giúp gia đình thêm hài lòng vào sự lựa chọn này.

Gia đình chị Hiền xác định sẽ gắn bó với Vios trong thời gian dài. Nữ khách hàng khẳng định: "Tôi không quan trọng xe xấu hay đẹp, theo xu hướng hay không, điều cốt yếu là chiếc xe đó bền bỉ, tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình".

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