Nữ nhân viên văn phòng thành TikToker triệu view nhờ trang trí sổ tay

Huỳnh Dạ Lý gây ấn tượng với nội dung thú vị về các sản phẩm thủ công sáng tạo theo xu hướng DIY NVCC

Happy Hidari hiện là một trong những kênh TikTok thú vị và nổi bật trong lĩnh vực DIY (Do It Yourself), xu hướng tự trang trí sổ tay, văn phòng phẩm và dụng cụ học tập, tái chế vật dụng… Đứng sau các video được đầu tư chỉn chu là cô gái 9X Huỳnh Dạ Lý.

Dạ Lý từng làm PR cho một công ty đa quốc gia, có cơ hội tiếp cận nhiều bạn trẻ trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Nhận thấy đây là công việc thú vị, có tương lai nên cô tập tành làm video rồi quyết tâm theo đuổi công việc này.

Sau thời gian mày mò và kiên trì làm clip thì đến tháng 6.2020, kênh TikTok Happy Hidari bắt đầu nhận được lượng theo dõi lớn của người dùng. Chủ kênh phải tuyển trợ lý, nhân viên hỗ trợ chứ không còn "một mình ên" nữa.

Happy Hidari hiện là kênh TikTok nổi bật về xu hướng DIY với hơn 1,1 triệu người theo dõi NVCC

Thời gian đầu, Dạ Lý thử nhiều chủ đề từ vlog, lifestyle, nấu ăn... chứ không dự định chia sẻ về cách trang trí vì thấy cộng đồng DIY ở Việt Nam không mạnh. Nhưng vì nó cũng là một sở thích trong cuộc sống hằng ngày nên cô cứ đăng ảnh, video trang trí một cách tự nhiên.

"Sau khi thử nghiệm nhiều chủ đề khác nhau, tôi quyết định chọn hướng trang trí sổ và Calligraphy (viết chữ nghệ thuật). Dù nội dung này không quá phổ biến nhưng tôi quyết tâm chia sẻ nó bằng những cách đơn giản như: đăng ảnh, video trang trí sổ, ghi chép thông tin… May mắn sao tôi lại được chào đón và nhận thấy nhiều người cũng gặp khó khăn trong việc ghi chép, sắp xếp các việc cần làm, tư duy logic hợp lý bằng một số công cụ hỗ trợ", Dạ Lý chia sẻ.

Dù sở hữu lượng theo dõi khủng nhưng chủ kênh Happy Hidari cho biết thu nhập của cô không hào nhoáng như nhiều người nghĩ. Dạ Lý nói với Thanh Niên: "Thu nhập của tôi không cố định. Ví dụ mùa tựu trường, các thương hiệu văn phòng phẩm có ngân sách marketing nhiều thì thu nhập của tôi tăng và ngược lại. Hồi mới làm nghề tôi cũng tưởng là nếu mình đạt được mức followers lớn như bây giờ thì chắc sẽ rất giàu, thu nhập "khủng", mua nhà sắm xe các kiểu như dân mạng đồn đoán. Nhưng không phải vậy. Giờ nhà sáng tạo nội dung ngày càng nhiều, ngân sách quảng cáo của các nhãn hàng càng phải chia nhỏ hơn, chưa kể các sàn thương mại điện tử gặp nhiều khó khăn hơn 2 năm trước".

Huỳnh Dạ Lý thu hút đông đảo khán giả bởi những nội dung DIY thú vị cũng như bí kíp chia sẻ cách sắp xếp, ghi chú logic NVCC

Thông qua kênh Happy Hidari, Dạ Lý chứng kiến các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 có thêm cảm hứng học nhờ tô vẽ tập vở thêm màu sắc, người đi làm bớt căng thẳng từ việc biết sắp xếp các nhiệm vụ ưu tiên, tìm thấy niềm vui từ việc trang trí sổ, sưu tầm sticker, thú vui dễ thương và lành mạnh.

Bên cạnh đầu tư sản phẩm đa dạng và cải thiện hình thức thể hiện, TikToker sinh năm 1994 còn nói cô tập trung vào khâu nội dung trong các clip. Bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lượng khán giả đông đảo trên TikTok, trong đó có trẻ em.

Nữ TikToker cho biết: "Mảng sáng tạo nhìn chung là "lành", không cần thiết phải tạo ra tranh cãi câu view và người xem cũng thường không thích chuyện đó. Khi làm nội dung tôi tập trung vào việc truyền tải khía cạnh tích cực của vấn đề và mở lòng với nhiều luồng quan điểm, không áp đặt đúng sai lên ai và hy vọng người xem của mình cũng được "lây" năng lượng này".

Nói về tương lai, TikToker 9X bày tỏ lạc quan: "Sáng tạo nội dung là một trong những nghề sinh ra trong thời đại mới, nó góp phần thay đổi ngành công nghiệp quảng cáo theo hướng mở hơn, gần gũi với công chúng hơn, trao cơ hội cho nhiều người trẻ hơn. Tương lai nghề nói chung sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng hơn hết nó cũng như bao nghề khác, bền hay không là do chính người làm nghề tận tâm, trau dồi và sẵn sàng thay đổi lúc cần thiết. 5 năm trước nghề YouTuber cũng nổi và giới trẻ đổ xô vào làm thử, hàng trăm người mở khoá dạy làm YouTube, hướng dẫn làm giàu từ YouTube. Đến bây giờ thì chỉ những ai đủ chăm chỉ, may mắn, yêu nghề và linh hoạt thay đổi bản thân mới trụ lại được. Tôi nghĩ TikToker bây giờ cũng thế".