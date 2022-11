Nữ phó chủ tịch phường 'mất liên lạc' nhiều ngày bị đề nghị bãi nhiệm

Ngày 28.11, ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND P.Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn, Bình Định), xác nhận đơn vị này đã tổ chức họp kiểm điểm và các đại biểu dự họp bỏ phiếu thống nhất đề nghị UBND TP.Quy Nhơn bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND P.Ghềnh Ráng đối với bà N.T.T.H.

Sau đó, UBND P.Ghềnh Ráng có văn bản đề nghị UBND TP.Quy Nhơn bãi nhiệm chức vụ phó chủ tịch phường đối với bà H. do vắng mặt tại cơ quan nhiều ngày không rõ lý do, không liên lạc được.

Việc kỷ luật đối với bà H. sẽ do Hội đồng kỷ luật TP.Quy Nhơn xem xét, xử lý theo quy định.

Theo ông Huỳnh Văn Trung, Bí thư Đảng ủy P.Ghềnh Ráng, về mặt đảng, bà N.T.T.H thuộc sự quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn. Sau khi bà H. bị xử lý về mặt chính quyền, các cơ quan chức năng mới tiếp tục xem xét, xử lý về mặt đảng.





Như Thanh Niên đã thông tin, bà N.T.T.H có đơn xin nghỉ phép từ ngày 15 - 29.9 với lý do việc gia đình. Tuy nhiên, sau khi hết thời gian nghỉ phép đến nay, bà H. vẫn không có mặt tại cơ quan và không liên lạc được.

Trong thời gian này, Công an TP.Quy Nhơn và Công an P.Ghềnh Ráng nhận một số đơn trình báo bà H. nợ tiền (do vay mượn, góp vốn làm ăn không trả lãi...) nhưng không trả.

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, Công an TP.Quy Nhơn xét thấy nội dung đơn thể hiện việc bà H. vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận dân sự giữa các bên, chưa phát sinh dấu hiệu tội phạm nên đã hướng dẫn người dân gửi đơn khởi kiện vụ việc tại TAND TP.Quy Nhơn để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.