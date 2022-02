Nữ sinh lớp 8 tố bị cha của bạn chửi đánh đến nhập viện

Sáng 11.2, trao đổi với Thanh Niên, chị Nguyễn Yến Nhi (19 tuổi, ở thôn Bùi, xã Thụy Ninh, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết em gái mình là N.P.A (học lớp 8B, Trường Tiểu học và THCS Thụy Ninh) hiện đang đi làm giám định thương tích sau khi bị một phụ huynh của bạn cùng lớp đánh đập.

Trước đó, theo báo cáo của Phòng GD-ĐT H.Thái Thụy, vào khoảng 14 giờ ngày 5.2, tại địa bàn xã Thụy Ninh, ông Phạm Khắc Duẩn, phụ huynh học sinh P.T.P.L (học sinh cùng lớp 8B, Trường Tiểu học và THCS Thụy Ninh), đã chặn đường đánh học sinh N.P.A.

Theo Phòng GD-ĐT H.Thụy Ninh, nguyên nhân vụ việc là do con gái ông Duẩn và em N.P.A có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, em N.P.A cùng 2 bạn khác đến nhà ông Duẩn đánh nhau với con gái ông Duẩn.

Khi nghe con gái kể chuyện, ông Duẩn liền lái ô tô, chở theo con gái, chặn đánh nhóm của N.P.A tại khu vực chợ Hệ, xã Thụy Ninh.





Người nhà em N.P.A cho biết, ông Duẩn đã hành hung N.P.A dã man khi liên tục đánh vào đầu và mặt của nữ sinh này. Trong khi đó, theo hình ảnh từ camera an ninh gần đó ghi lại thì ông Duẩn đã chặn đầu xe đạp điện của em N.P.A, đạp ngã 3 học sinh cùng ngồi trên xe rồi lao vào chửi bới, đánh đập N.P.A, bất chấp sự can ngăn của nhiều người.

Sau khi hành hung N.P.A, ông Duẩn còn chạy xe về nhà học sinh này để chửi bới và yêu cầu gia đình của em này phải lên nhà mình "nói chuyện".

Còn về phần em N.P.A, sau trận đòn, nữ sinh này đã bị đau ở khắp người, xuất hiện nôn ói nên đã được gia đình đưa đi bệnh viện. Theo chẩn đoán của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, N.P.A bị chấn thương sọ não, đa tổn thương.

Gia đình N.P.A hiện đã làm đơn gửi Công an xã Thụy Ninh và Công an H.Thái Thụy. Hiện, Công an H.Thái Thụy đã thụ lý đơn thư và đang tiến hành làm rõ vụ việc.