Giữa những ngày thu tháng 9.2026, khi tiếng trống trường rộn rã báo hiệu một năm học mới trên khắp mọi miền đất nước vang lên, một hành trình thầm lặng cũng vừa chạm đích nơi biên cương Lào Cai.

Tại Trường tiểu học & THCS Tung Chung Phố (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai) - điểm trường vùng cao giáp biên giới - nguồn nước sinh hoạt từ bao đời nay của thầy và trò hoàn toàn phụ thuộc vào khe suối tự nhiên cách đó gần 4 km. Vào mùa mưa, nước suối đục ngầu phù sa. Đến mùa khô, dòng nước lại cạn kiệt. Nhiều em học sinh vì bảo vệ sức khỏe, phải ngày ngày vất vả mang nước sạch từ nhà đến trường nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu dùng nước của bản thân. Cũng vì thế mà việc đảm bảo từng ngụm nước uống hợp vệ sinh cho học sinh bán trú đã trở thành một bài toán nan giải suốt nhiều năm, khiến Ban giám hiệu luôn canh cánh bên lòng.

Ở những điểm trường khác, cách đó hàng ngàn cây số, bức tranh tại các vùng đồng bằng hay đô thị lại khoác lên mình một câu chuyện riêng biệt. Với Trường tiểu học Minh Thạnh (TP.HCM), áp lực lớn nhất không đến từ sự thiếu hụt hạ tầng mà đến từ quy mô vận hành. Với hơn 700 học sinh và cán bộ, giáo viên tập trung sinh hoạt hằng ngày, nhu cầu sử dụng nước sạch luôn nằm ở mức rất cao.

Trong khi đó, ở Trường tiểu học Ea Bar (xã Cư Pui, Đắk Lắk) thuộc vùng đất đỏ Tây nguyên vốn đối mặt với những mùa khô kéo dài. Nguồn nước giếng khoan tại đây thường xuyên bị nhiễm vôi (cặn canxi) và biến đổi chất lượng theo mùa. Nỗi lo về cặn bẩn âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng tập trung học hành của các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đến câu chuyện nước sạch ở miền Tây Nam bộ, khác biệt hoàn toàn với vùng cao, Trường tiểu học Thị trấn Ngã Sáu (Cần Thơ) và Trường tiểu học Tân Long (Mỹ Tho, Đồng Tháp) gắn liền với đặc thù thổ nhưỡng đồng bằng sông nước. Nguồn nước ở đây thường bị nhiễm mặn, rất khó sử dụng.

Đi qua những ngôi trường với những lát cắt địa lý khác nhau, từ dải đất biên cương xa xôi, vùng Tây nguyên đất đỏ, đến đồng bằng sông nước miền Tây và đô thị náo nhiệt, đều mang trong mình những trăn trở riêng. Dù vậy, tất cả đều gặp nhau trong một mong muốn giản dị mà thiết yếu là khát khao về nguồn nước uống chuẩn y khoa và an toàn trực tiếp ngay tại sân trường.

Thấu hiểu sâu sắc những trăn trở của thầy và trò từ nơi lớp học, tháng 8.2026, dự án cộng đồng "Nước sạch cho em - Vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng" chính thức triển khai, mang theo hệ thống lọc nước công nghệ RO hiện đại, công suất 150 lít/giờ đến 5 điểm trường ở Lào Cai, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ và Đồng Tháp. Dự án do iSMART Education tài trợ chính với tổng kinh phí lên đến gần 1,2 tỉ đồng, phối hợp cùng Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children's Fund (VCF SE) thực hiện.

Thế nhưng điều đặc biệt của hành trình này không nằm ở quy mô ngân sách, mà ở cách dự án hiện diện và bền bỉ đồng hành cùng các em trong từng ngày đến trường. Không đóng khung việc trao tặng hệ thống lọc nước trong các nghi thức cắt băng rôn hay những bài phát biểu, sự kiện này đã được chuyển hóa tự nhiên thành "lớp học ngoại khóa" sinh động về sức khỏe và sự trân trọng nguồn sống cho các em học sinh.

Tại Trường tiểu học Thị trấn Ngã Sáu (Cần Thơ), trong ngày đón nhận hệ thống mới, học sinh được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu về vòng tuần hoàn của nước, tầm quan trọng của việc rửa tay đúng cách và thói quen giữ gìn vệ sinh chung.

Các em học sinh thích thú tham gia các hoạt động ngoại khóa trong ngày trao tặng hệ thống lọc nước sạch.

Hòa chung niềm vui ấy, các em học sinh ở Trường tiểu học & THCS Tung Chung Phố (Lào Cai) cũng được trang bị thêm kiến thức, hình thành những thói quen cần thiết để chủ động bảo vệ sức khỏe thông qua các hoạt động ngoại khóa thú vị trong ngày đón nhận hệ thống lọc nước sạch về trường.

Và sau khi tự tay hứng ly nước mát lạnh, uống ngụm nước sạch, ngọt lành từ vòi lọc RO hoàn toàn mới, em Phu Yến Ngọc hồ hởi nói: "Con cảm thấy rất vui khi nhà trường được tặng nước sạch. Ngày xưa, con phải mang theo nước ở nhà để lên trường uống. Còn bây giờ con và các bạn không cần vất vả mang nước đến trường nữa, mà có thể yên tâm uống nước sạch ở trường rồi".

Các em học sinh Trường tiểu học Ea Bar (Đắk Lắk) phấn khởi tận hưởng nguồn nước mát, sạch và an toàn.

Không dừng lại ở không gian trường học, dự án còn bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội thông qua chiến dịch "Đại sứ Đồng hành". Hơn 250 bài dự thi của các "đại sứ nhí" cùng hàng ngàn lượt chia sẻ từ phụ huynh, thầy cô và cộng đồng các chuyên gia giáo dục đã mang những câu chuyện yêu thương về nguồn nước sạch đến gần hơn với công chúng.

Trong ngành giáo dục, thuật ngữ "Lấy học sinh làm trung tâm" thường gắn liền với phương pháp giảng dạy, giáo án hay công nghệ tương tác trong lớp học. Tuy nhiên, qua dự án "Nước sạch cho em", đơn vị tài trợ iSMART Education đã mang đến một góc nhìn mở rộng và toàn diện hơn về triết lý này.

Một ngày đến trường của một đứa trẻ không chỉ gói gọn trong 45 phút của tiết học. Ngày học ấy còn là một chuỗi các hoạt động tiếp nối: giờ ra chơi vui đùa dưới nắng, giờ ăn bán trú, giờ sinh hoạt tập thể... Một cơ thể thiếu nước hoặc phải dùng nguồn nước không đảm bảo an toàn vệ sinh sẽ không thể có đủ năng lượng và sự tập trung tốt nhất cho trí tuệ. Thậm chí có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các em.

"Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường có tới 85% các căn bệnh xuất phát từ ô nhiễm không khí và nguồn nước. Chúng tôi tin chắc rằng, món quà về nguồn nước sạch mà iSMART Education trao tặng cho 5 trường trong dự án năm nay, thật sự là món quà hết sức đặc biệt về sức khỏe dành cho trẻ em", ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Điều hành DNXH Vietnam Children's Fund, bày tỏ.

Niềm vui đơn sơ của các em học sinh khi được tiếp cận nguồn nước uống đạt chuẩn ngay tại không gian học tập.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc Phát triển kinh doanh iSMART Education, cũng nhấn mạnh phương châm giáo dục mà iSMART theo đuổi: "Chúng tôi luôn có một phương châm. Đó là không phải mình chỉ đào tạo ra các học sinh hoàn thành các chương trình học, mà chúng tôi chọn giải pháp để đào tạo ra các học sinh phát triển toàn diện. Chính vì vậy mà song song với việc đào tạo kiến thức cho học sinh, chúng tôi luôn quan tâm những điều diễn ra xung quanh sự phát triển của một đứa trẻ. Và nước sạch là điều không thể thiếu trong quá trình phát triển của các em. Chúng tôi chọn giải pháp đưa nguồn nước sạch đến với các em để giúp các em có được chất lượng phát triển cuộc sống tốt nhất".

Mùa đầu tiên của dự án "Nước sạch cho em" khép lại từ những hình ảnh giản dị ấy. Nhưng với iSMART, đồng hành không chỉ là trao đi một công trình rồi dừng lại. Đó là kết quả của quá trình nhìn người học đủ gần để nhận ra điều căn bản các em cần. Và rồi biến sự quan tâm ấy thành một phần việc cụ thể, để đưa những điều tốt đẹp xuất hiện và đồng hành cùng các em học sinh trong từng ngày đến lớp.





Nguồn: iSMART



