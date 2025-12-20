Với đa dạng nội dung thi đấu từ đề bài về trí tuệ nhân tạo (AI), lập trình đối kháng đến phát triển ứng dụng, giải quyết bài toán mô phỏng, Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 34, Olympic Trí tuệ nhân tạo Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất, Procon Việt Nam và Kỳ thi Lập trình Sinh viên Quốc tế ICPC Asia HCMC 2025 tạo nên một "đấu trường công nghệ" đúng nghĩa. Ở đó, mỗi thí sinh đều có cơ hội phát huy tối đa năng lực đặc thù và những kỹ năng bổ trợ.



Điểm nhấn của mùa giải năm nay là sự ra mắt lần đầu tiên của một bảng thi độc lập về trí tuệ nhân tạo (AI), các đội thi phải trải qua 6 tiếng thử thách ở hai bài thi AI tích hợp thuộc lĩnh vực Computer Vision và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Điều này cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của chuỗi kỳ thi - không chỉ mở rộng nội dung mà còn đón đầu những hướng công nghệ mũi nhọn.

Tầm vóc còn được thể hiện qua sự phối hợp tổ chức chặt chẽ giữa các đơn vị ở cấp quốc gia lẫn địa phương: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và đơn vị đăng cai là Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Có thế mạnh đào tạo trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo, HUTECH đảm trách các hạng mục quan trọng như chuẩn bị hạ tầng công nghệ, bố trí hệ thống máy chủ - mạng, phối hợp với các ban chuyên môn để đảm bảo quy trình vận hành thống nhất, hiệu quả.

Đơn vị bảo trợ có Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND TP.HCM. Tất cả đã khẳng định sức ảnh hưởng và giá trị học thuật sâu rộng của chuỗi kỳ thi, đồng thời góp phần nâng cao phong trào học tập - nghiên cứu khoa học.

Diễn ra trong năm ngày (8-12/12/2025), Kỳ thi OLP'25, OlpAI'25, Procon'25 và ICPC Asia HCMC 2025 quy tụ gần 1.000 sinh viên Công nghệ thông tin và gần 200 huấn luyện viên đến từ 87 trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước và mở rộng sang khối THPT chuyên.

Bên cạnh thí sinh trong nước, chuỗi kỳ thi còn có sự góp mặt của các đội tuyển đến từ các trường Đại học danh tiếng của Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Điều này tạo nên môi trường cạnh tranh đa quốc gia, không chỉ nâng cao tính học thuật mà còn tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Song song với các phần thi đấu, sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Huawei, Pendle, JetBrains, Jane Street, WorldQuant, Viettel, FPT,… đã tạo nên một hệ sinh thái công nghệ toàn diện. Sự kết nối này mở ra nhiều định hướng nghiên cứu - nghề nghiệp và là tiền đề cho các giải pháp công nghệ mới.

Khi nhắc đến một kỳ thi nào đó, điều đầu tiên nhiều người nghĩ đến chắc hẳn là những chiếc huy chương, bảng thành tích hay tấm bằng khen danh giá. Giải thưởng luôn là niềm tự hào, là minh chứng cho năng lực và quyết tâm của từng thí sinh sau hàng giờ "căng não" thi đấu. Nhưng với những người trong cuộc, giá trị mà các bạn nhận được còn nhiều hơn thế.

Đến với mùa thi OLP'25, OlpAI'25, Procon'25 và ICPC Asia HCMC 2025, thí sinh không chỉ đối diện với những thuật toán hóc búa hay thử thách lập trình khó nhằn. Với nhóm Hồ Viết Hiệp - Trương Dương Bảo Minh - Trần Tuấn Anh (sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin HUTECH), thành quả các bạn nhận được không chỉ có giải Nhất khối Phần mềm nguồn mở OLP'25.

Từ quá trình triển khai dự án đến trình bày trực tiếp trước ban giám khảo, các bạn còn rèn luyện lối tư duy đa chiều, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục, sự tỉ mỉ và tập trung cao độ dưới áp lực, khả năng sáng tạo trong cách tiếp cận đề bài và quan trọng nhất là học cách kiên nhẫn với người khác và với chính mình. Chính nhờ sự đa dạng về thử thách chuyên môn này mà mỗi bài thi lại mang đến một cơ hội rèn luyện toàn diện.

Ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, OLP'25, OlpAI'25, Procon'25 và ICPC Asia HCMC 2025 còn là nơi để sinh viên kết nối với nhau. Những buổi tranh luận trong nhóm, những phút ngồi cạnh nhau giải quyết một vấn đề tưởng chừng không thể, những câu chuyện nhỏ ở hành lang hay lúc nghỉ giải lao,… tất cả tạo nên một cộng đồng chia sẻ và hỗ trợ. Sự kết nối này không chỉ giúp các bạn vượt qua áp lực trong thi đấu mà còn mở ra những mối quan hệ bền vững trong học tập, dự án nhóm hay thậm chí trong các cơ hội nghề nghiệp sau này.

Rời kỳ thi, không ít bạn trở lại giảng đường với một mục tiêu rõ ràng hơn: đây là mảng chuyên môn mà mình muốn theo đuổi sâu hơn, đây là kỹ thuật mình cần luyện tập thêm, hay đây là cách tư duy và giải quyết vấn đề mà mình cần rèn giũa. Đôi khi, chính những giá trị âm thầm không hiện diện trên bảng xếp hạng lại là "thành quả" quý giá nhất, nuôi dưỡng tinh thần khám phá và sáng tạo của thế hệ công nghệ trẻ Việt Nam.

Năm ngày thi đấu của OLP'25, OlpAI'25, Procon'25 và ICPC Asia HCMC 2025 đã khép lại với những giải thưởng xứng đáng, mang lại niềm vui và tự hào cho các thí sinh cũng như ngôi trường mà các bạn đại diện. Đây không chỉ là nơi tôn vinh tài năng, mà mỗi trải nghiệm là bệ phóng để thế hệ công nghệ trẻ Việt Nam nối dài những bước tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo không ngừng.

Nguồn: Hutech