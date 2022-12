Ớn lạnh clip nam thanh niên bị chém trong hẻm: Do mâu thuẫn trên mạng xã hội

Liên quan đoạn clip nhóm người cầm hung khí chém liên tiếp một nam thanh niên trong con hẻm ở đường Tô Ký (xảy ra ngày 15.12), Công an Q.12 (TP.HCM) đang lấy lời khai của hơn 30 người để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nạn nhân được xác định là Đ.H.M (17 tuổi, ngụ Q.12). Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm của Đ.H.M và nhóm của Đ.D.P (17 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) hẹn gặp nhau nói chuyện.

Nhóm M. có khoảng 11 người, còn nhóm P. khoảng 21 người kéo đến điểm hẹn tại địa bàn Q.12. Cả hai bên đều mang theo hung khí. Đến nơi, hai bên xảy ra xô xát, nhóm M. yếu thế hơn nên tháo chạy.





Nhóm M. chở nhau trên xe máy chạy vào còn hẻm trên đường Tô Ký (P.Tân Chánh Hiệp, Q.12). Khi vào khúc cua, xe máy ngã nên M. bỏ xe chạy bộ. Khi M. bị vấp ngã liền bị nhóm đối thủ cầm hung khí truy đuổi phía sau lao đến chém tới tấp.

Thấy nạn nhân gục trên đường, nhóm của P. bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân bị đa chấn thương được công an đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vào cuộc điều tra vụ nam thanh niên bị chém do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Công an Q.12 (TP.HCM) đã nhanh chóng xác định, lần lượt mời hơn 30 người của hai nhóm đến làm rõ. Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm các xe máy, cây ba chĩa, mã tấu. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.