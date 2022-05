OneHousing ra mắt công cụ định giá nhà lần đầu tiên được Techcombank chứng nhận

Ông Đặng Công Hoàn - Phó giám đốc khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank khẳng định công cụ này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dùng so với phương pháp định giá thông thường. "Khách hàng được trải nghiệm dịch vụ chỉ với 1 cú click chuột và với nguồn dữ liệu được chứng thực sẽ đơn giản hóa và rút ngắn quy trình cấp tín dụng, hồ sơ vay vốn sẽ được phê duyệt giải ngân nhanh và chính xác từ đó giúp cho khách hàng chớp các cơ hội mua nhà một cách hợp lý nhất…".

Thay đổi cách hoạt động của thị trường bất động sản

Theo đánh giá của bảng xếp hạng GRETI 2020, chỉ số minh bạch bất động sản của Việt Nam đang ở nhóm “bán minh bạch” với hạng 56 trên toàn cầu. Thị trường chưa đủ thông tin cho người mua bán nhà khi giao dịch bất động sản...

Điển hình như việc xác định giá trị căn nhà cần bán. Hầu hết hiện nay người mua và người bán đều mông lung về giá trị căn nhà của mình và định giá dựa trên cảm tính. Chị Hoa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Tôi có căn hộ ở khu trung tâm Hà Nội và cần bán gấp. Tôi xem xét các yếu tố vị trí trung tâm, tham khảo người quen và tìm hiểu các căn xung quanh để báo giá căn hộ của mình. Nhưng tôi vẫn lo lắng rằng mình có đang định giá chính xác giá trị nhà không? Tôi sợ bị “hớ”.”

Cùng câu chuyện với chị Hoa, nhiều người cũng gặp khó khi định giá nhà. Để có ưu thế trong “cuộc chơi” này, người tham gia phải am hiểu thị trường, có kiến thức tài chính và dày dặn kinh nghiệm. Điều này hoàn toàn không dễ. Thị trường cần phát triển hệ thống thông tin, dữ liệu bất động sản đảm bảo công khai, minh bạch nhằm giúp cho người mua nhà có nguồn thông tin chính thống.

Trợ lực cho người giao dịch

Thực tế, sự thiếu minh bạch của thị trường gây nhiều hệ lụy khiến người mua và người bán không gặp được nhau. Câu chuyện này cũng đã từng diễn ra ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Singapore, Hongkong... Tuy nhiên, họ sớm đã phát triển các công cụ định giá nhà trực tuyến trợ lực cho người tham gia giao dịch bất động sản. Có thể có đến các cái tên nổi bật như Zillow, Trulia, Redfin, Chase, Eppraisal...

Điểm chung của các ứng dụng này là sử dụng công nghệ Big data (dữ liệu lớn). Hầu hết dữ liệu bất động sản đều được công khai, từ hồ sơ căn hộ cho đến giấy tờ chủ quyền, giá cả và tiền thế chấp. Khách hàng chỉ cần ngồi nhà là đã có thể biết được giá trị căn hộ muốn mua và định giá căn hộ của mình mà không cần qua môi giới.

Tại Việt Nam, OneHousing, thuộc Tập đoàn One Mount, đã dành nhiều nguồn lực để nghiên cứu và phát triển công cụ định giá nhà sử dụng công nghệ dữ liệu với hiệu quả tương tự. Nhờ công cụ này, người sử dụng có thể định giá BĐS một cách tức thời và gần với giá giao dịch của thị trường nhất có thể.





Giải pháp ứng dụng công nghệ định giá bất động sản

Công cụ định giá của OneHousing dựa trên dữ liệu của hàng trăm nghìn giao dịch bất động sản được thu thập trong suốt 10 năm. Để định giá được căn hộ, công cụ sẽ căn cứ thông tin về ngôi nhà như vị trí, diện tích, cấu trúc căn nhà (phòng ngủ, ban công, hướng cửa...) và thông tin về các giao dịch tương đương trên thị trường, từ đó phân tích dựa trên model độc quyền và đưa ra kết quả định giá chính xác cao. Kết quả định giá của OneHousing được chấp thuận đầu tiên bởi ngân hàng Techcombank.

Người dùng có thể trải nghiệm công cụ này trên ứng dụng VinID, ở mục tính năng OneHousing và trên website onehousing.vn. Theo đó, khách hàng cần định giá một căn hộ có trong danh mục dữ liệu, hệ thống sẽ trả kết quả ngay. Lưu ý các thông tin này là định lượng tham khảo. Nếu cần thông tin định giá chính xác và có cả kết quả giá trị vay thế chấp từ ngân hàng, khách hàng cần xác thực trực tuyến thông tin căn hộ với giấy tờ sở hữu nhà. Dự kiến cần khoảng 4 giờ để hoàn thành.

Đây được xem là một bước đột phá trong ngành. Không chỉ cung cấp đầy đủ thông tin mà còn tối ưu hóa quy trình, rút ngắn thời gian kiểm định hồ sơ.

OneHousing đã có sẵn lượng thông tin của gần 500.000 căn hộ trên toàn quốc. Theo đại diện của OneHousing, dự kiến đến tháng 6.2022, kho dữ liệu sẽ có hơn 600.000 căn hộ của nhiều chủ đầu tư uy tín trên cả nước như Masterise Homes (dự án Masteri Waterfront, Masteri West Heights,...), Vinhomes (dự án Vinhomes Smart City, The Sapphire, The Tonkin, The Pavilion,...), MIK Group,...

Ngoài ra, OneHousing còn đặt mục tiêu minh bạch hóa thị trường bằng cách ra mắt thêm tính năng phân tích nghiên cứu thị trường và kết hợp cùng công cụ định giá nhà, tạo nên giải pháp bất động sản thông minh (real estate intelligence) độc đáo. Từ đó hướng đến mục tiêu người dùng chỉ cần một nền tảng giao dịch duy nhất với các thông tin được kiểm định, công khai, nhanh chóng và tin cậy.