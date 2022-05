Ông hoàng kiếm chém Đông Nam Á Vũ Thành An thắng đối thủ chỉ trong 30 giây

Quá trình chuẩn bị của thể thao Việt Nam cho SEA Games 31 gặp rất nhiều khó khăn mà đội tuyển kiếm Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Không được cọ xát quốc tế cũng như không được tập huấn nước ngoài, Vũ Thành An và đồng đội đứng trước rất nhiều thử thách cũng như áp lực khi SEA Games 31 thi đấu trên sân nhà.





Vũ Thành An chia sẻ: “Tôi sẽ nỗ lực tối đa để giành vàng SEA Games 31. Hai kỳ SEA Games 29 và 30, tôi cũng đã có được thành tích xuất sắc này nhưng đại hội ở Việt Nam cũng vừa áp lực mà cũng là động lực để tôi phấn đấu”.

Sáng 13.5, Vũ Thành An đã xuất trận và không hổ danh kiếm thủ hàng đầu Đông Nam Á, An đã thể hiện phong độ rất tuyệt vời. Trận đầu tiên, anh thắng VĐV Philippines chỉ trong khoảng 30 giây với tỷ số áp đảo 5-0. Đối đầu với đối thủ mạnh Thái Lan ở trận 2, An dẫn trước nhưng để gỡ hòa sau 4 kiếm. Nhưng An vẫn thắng với tỷ số sát nút 5-4. Ở trận gặp Singapore, An cũng thắng dễ với tỷ số cách biệt 5-2. Đây cũng là tỷ số trận cuối cùng của vòng loại, khi Thành An thắng nhàn VĐV Campuchia chỉ trong 40 giây.

Chiều nay, Thành An sẽ đấu vòng 1/8. Đồng đội của anh là Nguyễn Xuân Lợi cũng xuất sắc giành chiến thắng 3 trận, chỉ thua 1 trận và cùng có mặt ở vòng 1/8.