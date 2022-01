‘Ông trùm’ Simon Cowell đính hôn với bạn gái lâu năm

Theo People hôm 12.1, Simon Cowell và Lauren Silverman đã âm thầm đính hôn. Nguồn tin của tạp chí tiết lộ “ông trùm” 62 tuổi cầu hôn bạn gái vào đêm Giáng sinh ở Barbados - nơi họ gặp nhau lần đầu. Cả hai đi dạo trên bãi biển và giám khảo chương trình Britain's Got Talent khiến người đẹp 44 tuổi bất ngờ khi ngỏ lời với cô. Sự kiện đáng nhớ này diễn ra trong kỳ nghỉ ấm cúng của gia đình và khoảnh khắc cầu hôn trở nên đặc biệt hơn bởi có sự chứng kiến của Eric (con chung của họ) và Adam (con riêng của Lauren).

“Cả hai đều rất hạnh phúc. Họ đã ở bên nhau một thời gian dài và yêu thương nhau nên đây không phải là một bất ngờ lớn đối với những người bạn thân của cặp đôi”, nguồn tin nói với People. Đại diện của Simon Cowell cũng nhanh chóng xác nhận tin vui với truyền thông.

Trước khi quỳ gối cầu hôn Lauren Silverman trên bãi biển Barbados, Simon Cowell từng nhiều lần nói không với hôn nhân. Điều này cũng khiến bạn gái ông bất ngờ khi được ngỏ lời. Nguồn tin của The Sun chia sẻ: “Lauren hoàn toàn choáng váng và chưa bao giờ cô ấy nghĩ Simon sẽ cầu hôn mình. Cô ấy đã bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc và tất nhiên nhận lời ngay lập tức”.

“Trong khi Simon chưa bao giờ nghĩ mình là mẫu người muốn kết hôn, anh ấy nhận ra bản thân đã tìm được một nửa trong mơ của mình và không thể hạnh phúc hơn”, nguồn tin của trang báo Anh nói thêm.





Giám khảo quyền lực bậc nhất nước Anh và bạn gái lần đầu gặp nhau vào năm 2004, khi Lauren Silverman vẫn đang là vợ của bạn thân Simon Cowell - ông trùm bất động sản Andrew Silverman. Về sau, cả hai nảy sinh tình cảm và ngoại tình. Kết quả là Lauren mang thai năm 2013 rồi nhanh chóng ly hôn chồng, chuyển đến sống chung với người tình.

Khi nhận sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood hồi 2018, Simon Cowell đã gửi lời tri ân đến nửa kia của mình: “Lauren, em đã luôn bên anh và ủng hộ anh trong suốt những năm qua, cùng anh chịu đựng tất cả những thứ mà anh phải chịu đựng”.

Simon Cowell sinh năm 1959, ông là doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình quyền lực bậc nhất làng giải trí Anh. “Ông trùm” 62 tuổi quen mặt với khán giả toàn cầu khi làm giám khảo cho hàng loạt chương trình tìm kiếm tài năng ăn khách: The X Factor (Anh), Britain's Got Talent, American Idol, America's Got Talent… và nổi tiếng là người khó tính, khắt khe. Simon cũng là cái tên góp phần làm nên thành công của nhiều nhóm nhạc như: Westlife, One Direction, PrettyMuch…

Simon Cowell nhiều năm liền được Time tôn vinh trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Nhà sản xuất quyền lực nhận nhiều giải thưởng danh giá (trong đó có giải thưởng đặc biệt của BAFTA) vì những đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp giải trí và sự phát triển tài năng mới.