PC-Covid nâng cấp, vẫn chưa kích hoạt Thẻ xanh

Chưa kích hoạt Thẻ xanh

Anh Bùi Ngọc Hân (Hà Nội) cho biết, trước đó khi cài đặt ứng dụng PC-Covid lần đầu tiên, anh được ghi nhận đã tiêm mũi 2. Song hôm qua khi nâng cấp lên phiên bản mới (chuyển từ màu xanh đậm sang xanh nhạt), 1 mũi vắc xin đã “biến mất” trên app.

Tương tự, anh L.M.S (Hà Nội) cũng chia sẻ, khi cài đặt ứng dụng lần đầu vẫn hiển thị đủ 2 mũi vắc xin, đến khi cập nhật ứng dụng lần 1 thì chỉ còn 1 mũi tiêm, cập nhật ứng dụng lần 2 thì không còn mũi nào.

Nhiều người sử dụng khác cũng bức xúc khi gặp tình trạng tương tự sau khi nâng cấp PC-Covid. Ngoài ra, nhiều trường hợp đã cài đặt ứng dụng nhưng vẫn không đồng bộ được thông tin tiêm chủng, dù đã gửi phản ánh lên hệ thống.

Trong khi đó, tại buổi công bố ra mắt PC-Covid chính thức hôm 1.10, đại diện Trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia khi đó ước tính, giai đoạn chuyển đổi các hệ thống trong khoảng 1 tuần, trong thời gian này, các kỹ sư sẽ ghi nhận các lỗi và khắc phục. Song tới nay, gần hết thời hạn 1 tuần, ứng dụng tiếp tục gặp lỗi dữ liệu.

Từ sáng qua, 6.10, phiên bản cập nhật 4.0.4 của ứng dụng PC-Covid đã xuất hiện trên App Store để người dùng có thể nâng cấp. Theo đó, phiên bản này đã cập nhật thêm phần chọn thẻ Covid theo tỉnh, sửa một số lỗi giao diện và tối ưu hóa hiệu năng.

Điểm đáng chú ý nhất là màu nền của ứng dụng được chuyển đổi từ xanh sang xanh nhạt, nhằm tránh sự nhầm lẫn đây là Thẻ xanh Covid-19. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, do chưa có quy định cụ thể về việc cấp thẻ xanh - vàng - đỏ nên tính năng Thẻ xanh vẫn chưa được đưa vào ứng dụng.





Không thu thập trái phép dữ liệu người dùng

Tại tọa đàm về các quyền ứng dụng PC-Covid yêu cầu người dùng cung cấp sáng nay, đại diện Cục An toàn thông tin (ATTT) đã phản bác thông tin, cho rằng PC-Covid đang thu thập trái phép dữ liệu mà chưa được người dùng đồng ý.

Để giám sát tính an toàn của PC-Covid, mới đây, cơ quan này đã kết hợp với Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia, từ đó yêu cầu sự tham gia của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) nhằm kiểm tra, đánh giá về các quyền mã nguồn của ứng dụng PC-Covid.

Kết quả, các bên tham gia đánh giá đều thống nhất về việc không phát hiện ứng dụng PC-Covid thu thập thông tin ngoài phạm vi thực hiện của các chức năng đã được mô tả trong ứng dụng này.

Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Trưởng phòng An toàn thông tin, Bộ tư lệnh 86, cho biết quá trình kiểm tra không chỉ được thực hiện trên phiên bản PC-Covid đang hoạt động, mà còn đi sâu vào trong mã nguồn của ứng dụng này. Các chuyên viên của Bộ Tư lệnh 86 đã rà soát từng dòng lệnh và không phát hiện ra cơ sở gì để PC-Covid có thể thu thập trái phép thông tin người dùng.

Ngoài ra, tính năng bảo mật mã QR trên PC-Covid cũng được nâng cấp. Khi kích hoạt tính năng ẩn mã QR, hình ảnh của mã này sẽ không hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân của người dùng mà thay thế bằng các ký tự *.