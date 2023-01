Phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia cực lớn, thu cả súng đạn

Chiều 20.1, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên và Công an Lào triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia cực lớn, bắt giữ 15 nghi phạm, thu nhiều ma túy và vũ khí.

Theo đại diện C04, sau quá trình trinh sát, C04 đã đồng chủ trì cùng Công an tỉnh Điện Biên thành lập chuyên án 822L, phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào (Lào) để triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Huy động lực lượng triệt phá, lực lượng chức năng hai nước đã bắt giữ 15 đối tượng ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và các tỉnh U Đom Xay, Phong Sỳ Lào của Lào. Công an hai nước thu giữ 38 bánh heroin, 3kg ma túy đá, 1 khẩu súng, 157 viên đạn các loại, 1 hộp tiếp đạn AK và nhiều tang vật khác liên quan.





Qua đấu tranh, bước đầu các nghi phạm khai nhận, từ tháng 8.2022 đến nay, đường dây này đã mua bán, vận chuyển 412 bánh heroin, 28kg thuốc phiện và 3kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Theo đại diện C04, đây là chuyên án điển hình về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Lào trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Các đối tượng bị bắt giữ trên đất Lào, đã được di lý về Việt Nam để điều tra, xử lý theo quy định.