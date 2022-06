Phải mạnh tay với xe quá tải, quá khổ

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 15 giờ 45 ngày 4.6, xe tải Howo mang biển số 29H-770.16 chở đất di chuyển đến Km472+960 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Bảo Hiệu (H.Yên Thủy, Hòa Bình), thì xảy ra va chạm với máy xúc, sau đó lật ngang, đè lên ô tô con mang biển số 30A-615.85.

Vụ tai nạn khiến ô tô con bị đè bẹp, hư hỏng toàn bộ; 3 người bên trong tử vong, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Hiểm họa giao thông trên đường

Ngay trong tối 4.6, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ông Hùng đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; nhanh chóng đưa vụ việc ra xử lý theo đúng quy định để làm án điểm về xe chở quá khổ, quá tải gây tai nạn chết người. Ngoài ra, ông Hùng đề nghị lực lượng chức năng tăng cường xử lý các vấn đề liên quan tới vấn nạn xe quá khổ, quá tải trên địa bàn.

Theo dõi thông tin về vụ tai nạn, bên cạnh chia sẻ với gia đình các nạn nhân, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cũng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân đơn vị liên quan vi phạm các quy định về an toàn giao thông dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này. “Chiếc xe này thay đổi kết cấu, cơi nới thùng xe chở quá tải. Khi thùng xe cao lên thì trọng tâm xe nhỏ lại, kết hợp với chạy nhanh xử lý tình huống không chuẩn nên dễ bị lật. Trách nhiệm cơi nới thuộc về chủ xe. Mong cơ quan công an điều tra làm rõ và xử lý nghiêm”, BĐ Trung Tuyến ý kiến.

Lạ thiệt, khi có tai nạn xảy ra thì mới phát hiện xe có cơi nới, còn bình thường thì các lực lượng liên quan lại không phát hiện gì. Trọng Nghĩa Rùng mình khi xem clip và hiện trường vụ tai nạn. Xe quá khổ quá tải đang lộng hành trở lại, mong cơ quan chức năng quyết liệt xử lý vấn nạn này. Lam Lieu





“Thật đau xót, lại có nhiều người chết oan ức. Tình trạng xe cơi nới, chở quá tải gây tai nạn thường xuyên xảy ra, đề nghị cơ quan chức năng phải truy cứu trách nhiệm hình sự chủ xe hoặc công ty để cố tình cơi nới thùng xe và cả tài xế điều khiển xe. Nếu xe chạy trên đường mà vi phạm thì phải truy đến cùng trách nhiệm từ cơ quan đăng kiểm cho đến cơ quan hậu kiểm. Chúng ta phải làm quyết liệt để ngăn chặn vấn nạn này”, BĐ Kim Ngân thẳng thắn.

Phải chặn đứng các “hung thần” xe quá tải

Trước tình trạng xe quá tải hoành hành, BĐ đề nghị cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc xử lý. “Việc cơi nới, chở quá tải khiến xe không đảm bảo được an toàn khi vận hành. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường bị cày nát, xuống cấp trầm trọng cũng do các xe quá tải như thế này, chưa kể tài xế thì thường xuyên phóng bạt mạng đe dọa sự an toàn của người đi đường. Rất mong cơ quan chức năng làm quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng này đang phổ biến khắp nơi trên cả nước”, BĐ Mỹ Anh đề nghị.

BĐ Minh Sang ý kiến: “Xe ben cơi nới thùng chở đất đá chạy đầy ngoài đường với tốc độ cao, nhất là về đêm. Việc này không khó để phát hiện. Bên cạnh việc thường xuyên tuần tra của lực lượng chức năng để xử lý kịp thời các xe vi phạm thì pháp luật cũng cần có chế tài mạnh hơn cho hành vi vi phạm này. Việc cơi nơi thùng xe, chở quá tải là vi phạm cố ý, đe dọa đến an toàn giao thông, tính mạng của người khác vì vậy khi phát hiện cần tịch thu luôn giấy phép lái xe của tài xế và phạt thật nặng chủ phương tiện”. “Nói đi nói lại mấy chục năm nay rồi mà xe quá tải vẫn tung hoành có dẹp được đâu. Vì sao xe quá tải vẫn tung hoành trên đường? Dân biết hết đó, chỉ có những người có trách nhiệm là không biết mà thôi”, BĐ Nam Lê bức xúc.

BĐ Văn Khoa cho rằng: “Ngoài trách nhiệm của chủ phương tiện, lái xe thì cũng cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý như CSGT, TTGT, cơ quan đăng kiểm... khi tình trạng xe quá tải lộng hành”.