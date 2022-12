Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Đăng Dương tham gia hòa nhạc mừng năm mới

Những người yêu nhạc cổ điển sẽ được thưởng thức những giai điệu về tình yêu quê hương, đất nước qua tác phẩm Người Hà Nội…, hay những tác phẩm kinh điển thế giới như Voice of spring của J.Strauss II, Waltz from Jazz Suite No.2 của D.Shostakovich, Heia in den Bergen from operetta Die Csárdásfürstin của E. Kálmán, Dein ist mein ganzes Herz from operetta Das Land des Lächelns của F. Lehar...

Chương trình Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2023 có sự tham gia của nhạc trưởng Honna Tetsuji, Dàn nhạc giao hưởng VN và các nghệ sĩ thanh nhạc như Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Đăng Dương.





Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2023 và chuỗi những chương trình âm nhạc giải trí mà Đài truyền hình Hà Nội đã và đang tổ chức nằm trong kế hoạch triển khai cụ thể định hướng của Thành ủy và UBND TP.Hà Nội được xác định trong Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.