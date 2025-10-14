Đối với hoạt động kinh doanh, hầu hết các doanh nghiệp đều coi lợi nhuận là thước đo hàng đầu, PVCFC lại chọn "ngược dòng", đặt ưu tiên lớn nhất vào người nông dân. Ngay khi có thông tin về việc áp dụng thuế VAT 5% từ ngày 1.7.2025, PVCFC đã cam kết giữ nguyên giá bán trong giai đoạn chuyển tiếp, nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng và chia sẻ khó khăn với nông dân. Doanh nghiệp không chỉ đảm bảo giao hàng đúng hợp đồng, mà còn linh hoạt kéo dài thời gian nhận hàng sang quý III đối với các đơn NPK ký mới trong tháng 6. Đặc biệt, PVCFC còn triển khai chính sách hỗ trợ cho lượng hàng tồn kho chưa bán tính đến ngày 1.7, đồng thời tăng cường hoạt động xúc tiến và hậu mãi để giảm áp lực chi phí đầu vào cho bà con.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc chia sẻ: "Trước đây, phân bón thuộc nhóm không chịu thuế VAT đầu ra, dẫn đến việc doanh nghiệp không được khấu trừ thuế đầu vào. Vì vậy, kỳ vọng của người nông dân về việc giá bán giảm khi chính sách thay đổi là hoàn toàn chính đáng. Theo Luật 71 sửa đổi, nhà sản xuất được khấu trừ thuế VAT đầu vào, chúng tôi có điều kiện thuận lợi hơn để tối ưu giá thành, qua đó giảm giá bán đầu ra, góp phần chia sẻ áp lực chi phí với bà con nông dân".

"Ngược dòng" là điều không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm được, nhưng chính quyết định táo bạo đó lại tạo nên những kết quả đầy ấn tượng, minh chứng cho năng lực điều hành linh hoạt, tư duy đổi mới mạnh mẽ và bản lĩnh "dám nghĩ, dám làm", sự đồng lòng, quyết tâm của cả một tập thể. "Quyết định giữ giá trong giai đoạn biến động không chỉ giúp thị trường tránh cú sốc, mà còn thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của một thương hiệu quốc gia tiên phong, đang chuyển mình từ nhà sản xuất phân bón thành đối tác đồng hành cùng nền nông nghiệp hiện đại. Đây chính là triết lý kinh doanh nhân văn của PVCFC: lấy nông dân làm trung tâm, đặt sự bền vững của nông nghiệp lên trên lợi nhuận ngắn hạn", lãnh đạo PVCFC chia sẻ.

Cũng chính vì sự lựa chọn khác biệt đó, mà Phân bón Cà Mau đã trở thành thương hiệu uy tín, gắn bó và đáng tin cậy, đồng hành cùng bà con để gặt hái những vụ mùa thắng lớn. Kết thúc 9 tháng năm 2025, PVCFC ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 12.800 tỉ đồng, vượt 22% kế hoạch và tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 1.600 tỉ đồng, vượt 175% kế hoạch và tăng trưởng 49% so với cùng kỳ.

Thị trường phân bón tháng 9.2025 chứng kiến nhiều biến động trái chiều, khi cùng lúc chịu tác động từ chính sách thuế VAT 5% và căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Trung Quốc siết xuất khẩu phân Urê đã đẩy giá quốc tế tăng 21%, kéo giá bán trong nước leo thang cuối tháng. Song song đó, giá Phosphate và Kali toàn cầu tiếp tục tăng do lệnh cấm vận Belarus và rủi ro từ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, gây thêm áp lực chi phí cho doanh nghiệp nhập khẩu. Trong nước, việc áp thuế từ ngày 1.7 khiến các nhà nhập khẩu ồ ạt gom hàng trong quý 2, tạo ra tồn kho lớn với DAP, Urea và MOP trong suốt quý 3. Khi mùa vụ chính kết thúc từ đầu tháng 8, nhu cầu tiêu thụ chậm lại càng làm nhập khẩu giảm mạnh. Với các nhà sản xuất nội địa, đây là cơ hội để củng cố lợi thế cạnh tranh, nhưng thách thức vẫn nằm ở biến động giá khí đốt và sự bất ổn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước bối cảnh đó, PVCFC khẳng định bản lĩnh tiên phong khi "ngược dòng" biến khó khăn thành cơ hội. Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc PVCFC chia sẻ: "Với vai trò tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam, chúng tôi luôn đặt ưu tiên phục vụ thị trường nội địa. Cao điểm mùa vụ, PVCFC tập trung toàn lực để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho bà con nông dân. Khi thị trường bước vào giai đoạn giãn vụ, chúng tôi chủ động đẩy mạnh xuất khẩu sang những thị trường đang có nhu cầu. Chiến lược này giúp duy trì sản xuất ổn định, tối ưu công suất, giảm giá thành và gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm PVCFC cả trong nước lẫn quốc tế".

Trên thực tế, PVCFC đã nhanh chóng hiện thực hóa chiến lược này bằng những bước đi cụ thể. Tháng 7, công ty xuất thành công 30.000 tấn Urê sang Australia ngay sau khi đạt chứng chỉ Level One - cấp độ cao nhất trong hệ thống kiểm soát nhập khẩu phân bón vô cơ của quốc gia này. Đến tháng 9, PVCFC tiếp tục ghi dấu với lô 45.000 tấn Urê xuất sang Ấn Độ, một trong những thị trường khốc liệt và biến động bậc nhất thế giới.

Song song đó, Công ty cũng chủ động mở rộng hợp tác quốc tế. Tại Campuchia, PVCFC ký kết cùng Baitang Plc. - doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu nhằm cung cấp phân bón chất lượng, giải pháp canh tác khoa học và mở rộng kênh phân phối. Những bước đi này không chỉ nâng cao giá trị hạt gạo Campuchia mà còn củng cố vị thế của PVCFC tại tiểu vùng Mekong, khẳng định chiến lược vươn tầm khu vực.

Nhờ những chiến lược nhanh nhạy và tầm nhìn linh hoạt, hoạt động xuất nhập khẩu đã trở thành điểm sáng nổi bật của PVCFC. Tính đến thời điểm hiện tại, PVCFC đã kinh doanh xuất- nhập khẩu 580.000 tấn phân bón các loại, trị giá gần 150 triệu USD. Trong đó, có nhiều lô kinh doanh mua và bán ngay tại nước ngoài (mua từ Indonesia bán đi Nam Mỹ, mua Trung Quốc bán đi Campuchia…). Đây là yếu tố quan trọng, đóng góp trong thành quả tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của PVCFC. Mục tiêu trong những tháng cuối năm, PVCFC sẽ kinh doanh mua và bán ngay tại nước ngoài thêm tối thiểu 50.000 tấn phân bón. Năm 2026, mục tiêu PVCFC sẽ kinh doanh mua và bán ngay tại nước ngoài tối thiểu 100.000 nghìn tấn phân bón các loại.

PVCFC không chỉ đổi mới chính mình bằng công nghệ và sáng tạo, mà còn dẫn dắt và đồng hành để nông dân, nhà phân phối cùng thay đổi. Từ thói quen canh tác cũ, bà con dần tiếp cận giải pháp dinh dưỡng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý mùa vụ. Từ những kênh phân phối truyền thống, nay đã hình thành mạng lưới hiện đại, chuyên nghiệp, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Hành trình "ngược dòng" ấy cho thấy PVCFC không chỉ tiên phong trong sản phẩm và quản trị, mà còn là người bạn đồng hành, kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp đổi mới và bền vững.

Doanh nghiệp luôn chú trọng đầu tư chiều sâu vào công nghệ, chuyển đổi số, quyết liệt theo đuổi mục tiêu nghiên cứu phát triển để hoàn thiện bộ giải pháp dinh dưỡng toàn diện phù hợp với nhiều loại cây trồng và vùng đất. Các dòng sản phẩm mới như NPK Polyphosphate, hữu cơ, vi sinh… vừa đáp ứng xu thế nông nghiệp bền vững, vừa gia tăng giá trị cho bà con nông dân.

Ngoài ra, PVCFC cũng đã cho ra mắt tính năng AI chẩn đoán sâu bệnh trên ứng dụng 2Nông, giúp bà con tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Ứng dụng có thể nhanh chóng nhận diện bệnh hại và dinh dưỡng qua một lần quét, chụp đơn giản. Hiện nay, chức năng chẩn đoán có thể phát hiện 22 loại sâu bệnh hại trên 4 loại cây trồng từ cà phê, tiêu, sầu riêng đến lúa; phát hiện 8 triệu chứng thiếu dinh dưỡng trên tiêu và cà phê. Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây nguyên (WASI) đã đánh giá độ chính xác của AI chẩn đoán ứng dụng đạt hơn 96%. Con số này góp phần khẳng định chất lượng, vị thế của 2Nông trong ứng dụng công nghệ nông nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh: "Đổi mới công nghệ và sáng tạo không chỉ để doanh nghiệp lớn mạnh, mà quan trọng hơn là để bà con nông dân được hưởng lợi trực tiếp. Từ mỗi ứng dụng mới, từ mỗi sản phẩm tiên tiến, chúng tôi mong bà con tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, bảo vệ đất và môi trường. Giá trị lớn nhất mà PVCFC hướng tới chính là để nông dân yên tâm canh tác, vững vàng mùa vụ hôm nay và tự tin hội nhập trong ngày mai".

PVCFC không chỉ dừng lại ở việc đổi mới công nghệ hay tung ra những sản phẩm tiên tiến, mà còn đang kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp số toàn diện, nơi nông dân được hỗ trợ từ giải pháp dinh dưỡng, kỹ thuật canh tác đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hành trình ấy góp phần đưa nông nghiệp Việt Nam tiến gần hơn với chuẩn mực 4.0, hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh toàn cầu. Với PVCFC, mỗi bước đổi mới hôm nay chính là nền tảng để nông dân Việt tự tin bước vào kỷ nguyên nông nghiệp số, vững vàng trên con đường hội nhập quốc tế.

Lĩnh vực (R&D là một trong những mảng chiến lược được PVCFC ưu tiên đầu tư mạnh mẽ

Hành trình "ngược dòng" của PVCFC không chỉ được minh chứng qua những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng uy tín trong và ngoài nước. Công ty nhiều năm liền được vinh danh Thương hiệu Quốc gia, là một trong hai doanh nghiệp tại Việt Nam được vinh danh Quản trị vượt trên tuân thủ, Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng, Top 10 Thương hiệu mạnh - Tăng trưởng xanh 2024, cùng nhiều giải thưởng về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trách nhiệm cộng đồng như Top doanh nghiệp Công nghiệp 4.0 và Top tổ chức/doanh nghiệp Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Doanh nghiệp vì cộng đồng, Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động…

Đó là thành quả của trí tuệ, tâm huyết và nỗ lực bền bỉ của tập thể người lao động nơi Đất Mũi, và cũng là minh chứng cho niềm tin mà khách hàng, đối tác và bà con nông dân đã dành cho PVCFC. Chính niềm tin ấy đã giúp PVCFC đi xa hơn, nhanh hơn từ một tân binh trở thành một doanh nghiệp hàng đầu ngành phân bón Việt Nam. Niềm tin ấy cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh và là động lực để PVCFC tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn xa, từ thương hiệu quốc gia trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu. PVCFC sẽ không ngừng đổi mới, đồng hành cùng bà con nông dân, để mỗi mùa vụ đều là một mùa vàng thắng lớn, góp phần dựng xây một nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, xanh và bền vững.