N ăm 2020, Toyota đặt dấu mốc khai mở thị trường xe hybrid (xăng lai điện) tại Việt Nam khi trình làng mẫu crossover Corolla Cross 1.8HEV. Thuở ban đầu, nhiều người dùng tỏ ra hoài nghi với dòng xe này, nhiều cuộc thảo luận bùng nổ xoay quanh việc xe hybrid có thật sự bền, xanh và phù hợp. Một chuyên gia từng nói "nếu khách hàng nào xuống tiền mua xe hybrid đợt đầu thì thật dũng cảm", và một trong những vị khách dũng cảm đó là anh Nguyễn Dương - Kiến trúc sư, hiện đang điều hành một công ty về kiến trúc nội thất tại Hà Nội. Dũng cảm hơn là khi anh vượt qua những rào cản tâm lý ban đầu, những lời khuyên ngăn từ người thân và bạn bè, những cuộc thảo luận với đầy hoài nghi trên mạng xã hội để mang về chiếc Corolla Cross Hybrid, cũng là chiếc ô tô đầu tiên anh sở hữu sau những cố gắng và cống hiến trong công việc.

Công tác trong ngành kiến trúc, anh Dương thường xuyên có cơ hội tiếp xúc và làm việc trong những chương trình, hoạt động về công trình xanh, phát triển bền vững trong nước và quốc tế. Quá trình đó đã nuôi dưỡng tinh thần sống xanh, quan tâm đến những sản phẩm, công nghệ, giải pháp giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Đầu năm 2021 (chỉ hơn 4 tháng sau khi Toyota ra mắt Corolla Cross phiên bản hybrid) anh Dương đã tìm hiểu về dòng xe này và thấy thu hút bởi: Mức tiêu hao nhiên liệu thấp (hãng công bố chỉ 3,7-4,5L/100km tùy điều kiện di chuyển), giúp hạn chế khí thải trong đô thị cùng cảm giác lái mượt nhờ có chế độ thuần điện,… và quyết tâm sở hữu mẫu xe hybrid phổ thông này.

Chia sẻ về hành trình trước khi mua xe, anh Dương gói gọn "quá nhiều rào cản". Đầu tiên là đến từ người thân, bạn bè, họ khuyên anh không nên mua vì dòng xe này còn quá mới, chưa thông dụng và chưa có nhiều đánh giá từ thị trường. Thứ hai, thời điểm ban đầu, những chiếc xe Toyota Hybrid chưa ổn định được nguồn cung: "Ngày đầu hiếm xe lắm, không phải showroom nào cũng có sẵn xe hybrid để lái thử cũng như có sẵn màu mà tôi tìm mua", anh Dương cho biết. Ngay sau khi đại lý thông báo có xe lái thử, anh Dương đã trải nghiệm và đặt bút ký hợp đồng mua xe mà không hề do dự. Kiên nhẫn chờ đợi, chiếc xe Corolla Cross 1.8HEV màu đỏ đã được bàn giao đến tay anh Dương vào cuối tháng 4.2021.

anh Dương chia sẻ về quyết định mua xe hybrid hơn 4 năm trước.

Sau hơn 4 năm sử dụng, chiếc xe đã chạy được hơn 55.000 km, đồng hành cùng anh Dương qua nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống, từ đi làm, gặp đối tác đến các chuyến công tác dài hay đi "trốn phố". "Xe vận hành tiết kiệm, thoải mái và linh hoạt chính là lý do khiến tôi dần yêu thích việc lái xe hơn, dù trước đó tôi vốn là người khá lười cầm lái", anh Dương chia sẻ. Điều thú vị là chiếc xe thường trở thành "quán cà phê di động" của anh và một vài người bạn khi quán yêu thích hết chỗ ngồi, đặc biệt hơn khi dừng ở điểm đỗ xe "có view" cùng vài bản nhạc thú vị. "Niềm vui đến từ những điều giản đơn vậy thôi", vị kiến trúc sư cười.

Trên cung đường di chuyển quen thuộc trong thành phố, chiếc xe không chỉ khiến vị khách hàng trẻ hài lòng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà còn bởi cảm giác êm ái, tĩnh lặng mỗi khi xe chạy bằng chế độ thuần điện ở dải tốc độ thấp hay trong điều kiện tắc đường. Các tính năng an toàn tiên tiến như điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm giúp người dùng an tâm hơn trong quá trình lái xe, đặc biệt là khi di chuyển trên đường vành đai hoặc cao tốc. Bên cạnh đó, camera 360 là trang bị được anh Dương đánh giá cao bởi tính tiện lợi và an toàn mỗi khi đỗ xe hoặc di chuyển trên những con đường đông đúc.

Một trong những lý do khiến khách hàng hài lòng trong suốt quá trình sử dụng xe là sự tận tình của đại lý Toyota: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đại lý trong tất cả những lần đi bảo dưỡng. Tôi đánh giá cao chuyên viên cố vấn của đại lý đã hỗ trợ tôi từ ngày đầu mua xe - người luôn giải thích rõ ràng từng hạng mục, giúp tôi ra quyết định đúng mà không bị rối bởi những thông tin kỹ thuật. Họ khiến tôi cảm thấy yên tâm và đáng tin", anh Dương cho biết.

Giá trị bền bỉ vẫn được thể hiện rõ nét trên các dòng xe của Toyota và hybrid cũng không ngoại lệ. Ở mốc bảo dưỡng 50.000km, hệ thống hybrid trên chiếc xe Corolla Cross của anh vẫn hoạt động tốt, trong suốt 4 năm chưa phát sinh bất kỳ sự cố gì. Bên cạnh đó, phòng lounge thuận tiện để làm việc hoặc quan sát xe đang sửa chữa, nghỉ ngơi với ghế massage hay cách đại lý chăm sóc đến từng ly nước, đồ ăn nhẹ cũng được anh Dương và nhiều khách hàng Toyota đánh giá cao.

Trong bối cảnh hệ thống hạ tầng phục vụ trạm sạc tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, không thuận tiện cho cuộc sống và công việc, chiếc xe hybrid vẫn là bạn đồng hành đáng tin cậy của anh Dương và nhiều khách hàng trẻ yêu thích phong cách sống xanh, giảm tác động đến môi trường. Vị kiến trúc sư khẳng định quan điểm: "Với tôi, chiếc xe tốt là chiếc xe phù hợp với nhu cầu sử dụng, không nhất thiết phải mạnh nhất, đắt nhất, hay hot nhất. Chỉ cần làm cho cuộc sống thoải mái và chủ động hơn mỗi ngày, thế là đủ và Corolla Cross Hybrid đã làm tốt điều đó".

Với hơn 2.600 xe Toyota Hybrid đã được giao đến tay khách hàng trong 5 tháng đầu năm, Toyota chiếm hơn 56% thị phần thị phần và tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu mảng xe lai tại Việt Nam.

*Đây là hình ảnh phiên bản cải tiến của Corolla Cross

