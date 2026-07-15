Trước thực trạng các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, gout ngày càng gia tăng tại Việt Nam, việc chủ động theo dõi sức khỏe định kỳ đóng vai trò rất quan trọng trong phát hiện sớm và kiểm soát bệnh hiệu quả.

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, Pharmacity không ngừng phát triển các giải pháp từ dịch vụ tại nhà thuốc đến ứng dụng công nghệ, góp phần đồng hành cùng người dân trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Theo Bộ Y tế, các bệnh không lây nhiễm hiện chiếm khoảng 80% tổng số ca tử vong tại Việt Nam, trong đó phổ biến nhất là tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh tim mạch.

Riêng tăng huyết áp hiện ảnh hưởng tới khoảng 12 triệu người Việt Nam, trong khi đái tháo đường đã ghi nhận khoảng 7 triệu người mắc và tiếp tục có xu hướng gia tăng. Bệnh gout cũng ngày càng phổ biến do thay đổi lối sống và chế độ dinh dưỡng.

Điểm đáng lo ngại là phần lớn các bệnh lý này tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Người bệnh thường không nhận thấy triệu chứng rõ rệt cho đến khi xuất hiện những biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận, mất thị lực hoặc tổn thương khớp không hồi phục. Việc theo dõi định kỳ các chỉ số như huyết áp, đường huyết hay a xít uric có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm những bất thường và kiểm soát bệnh hiệu quả.

Vì vậy, quản lý bệnh mạn tính không chỉ dựa vào thuốc điều trị mà còn đòi hỏi người bệnh chủ động theo dõi sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh và tái khám đúng hẹn. Do đó, việc đưa các dịch vụ kiểm tra sức khỏe đến gần cộng đồng sẽ góp phần giúp phát hiện sớm nguy cơ, giảm gánh nặng biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh mạn tính.

Thấu hiểu nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, Pharmacity xác định chiến lược phát triển lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng đầu tư vào đội ngũ chuyên môn, dịch vụ và công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thuận tiện cho từng khách hàng.

Với hơn 1.000 nhà thuốc trên khắp cả nước, mục tiêu của Pharmacity không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng, mà còn mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, hỗ trợ khách hàng chủ động phòng bệnh, theo dõi sức khỏe và quản lý hiệu quả các bệnh mạn tính trong suốt quá trình điều trị.

Một trong những hoạt động nổi bật là triển khai Trạm sức khỏe Pharmacity tại hàng trăm nhà thuốc trên toàn quốc. Thông qua mô hình này, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ kiểm tra sức khỏe cơ bản hoàn toàn miễn phí ngay gần nơi sinh sống hoặc làm việc.

Tại Trạm sức khỏe Pharmacity, khách hàng được hướng dẫn đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, đo a xít uric nhằm tầm soát nguy cơ bệnh gout và đo loãng xương. Sau khi thực hiện các phép đo, đội ngũ dược sĩ sẽ trực tiếp tư vấn, giải thích ý nghĩa từng chỉ số, hướng dẫn theo dõi sức khỏe phù hợp cũng như khuyến nghị người dân đến cơ sở y tế khi phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Đối với người đang mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc gout, việc thường xuyên theo dõi các chỉ số sức khỏe giúp đánh giá hiệu quả điều trị, phát hiện sớm những thay đổi bất thường giữa các lần tái khám, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ xuất hiện biến chứng.

Không chỉ đầu tư cho trải nghiệm tại nhà thuốc, Pharmacity còn chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng trên môi trường số. Trong bối cảnh người dân ngày càng có xu hướng tìm kiếm thông tin và nhận tư vấn trực tuyến, hệ thống hướng tới triển khai giải pháp Trợ lý ảo AI nhằm đáp ứng nhu cầu hỗ trợ nhanh chóng, chính xác và liên tục.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không nhằm thay thế đội ngũ dược sĩ mà giúp họ có thêm thời gian tập trung vào các trường hợp cần chuyên môn cao như hướng dẫn sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ, hỗ trợ người bệnh mắc nhiều bệnh lý hoặc tư vấn các tình huống chăm sóc sức khỏe phức tạp. Đây cũng là giải pháp Pharmacity triển khai để nâng cao chất lượng tư vấn, đồng thời đảm bảo mỗi khách hàng đều nhận được sự hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của mình.

Hệ thống nhà thuốc Pharmacity hiện có khoảng 19 triệu khách hàng thân thiết, ghi nhận có lãi EBITDA trên toàn hệ thống từ quý 4/2025; duy trì mức tăng trưởng doanh thu trên 35% và doanh thu trên mỗi cửa hàng tăng 20% trong quý 1/2026. Để mang đến các sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý cho người dân, Pharmacity không ngừng mở rộng hợp tác với nhiều hãng dược uy tín trên thế giới, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và tối ưu chi phí cho khách hàng.

Với mạng lưới nhà thuốc rộng khắp cùng định hướng phát triển dựa trên công nghệ và chất lượng dịch vụ, Pharmacity hướng tới vai trò không chỉ là hệ thống bán lẻ dược phẩm mà còn là một mắt xích trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thông qua việc chuẩn hóa quy trình vận hành, minh bạch thông tin, số hóa hoạt động quản lý đơn thuốc, đảm bảo chất lượng bảo quản dược phẩm và mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, hệ thống góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Mô hình này cũng phản ánh xu hướng tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong chăm sóc sức khỏe, tạo thêm nguồn lực bổ trợ cho hệ thống y tế và mở ra tiềm năng thúc đẩy các mô hình hợp tác công - tư (PPP), qua đó cùng chia sẻ gánh nặng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nguồn: Pharmacity