Vừa qua, tại TP.HCM, hệ thống nhà thuốc Pharmacity và Công ty TNHH Novartis Việt Nam (Novartis) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực nâng cao năng lực tư vấn chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ, đồng thời đẩy mạnh các chương trình truyền thông nhận thức cộng đồng về các bệnh lý mạn tính phức tạp.

Qua đó, Pharmacity tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các hãng dược phẩm uy tín toàn cầu để mang lại những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện và chất lượng cao cho người dân Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa hệ thống Nhà thuốc Pharmacity và Novartis Việt Nam

Với chủ đề "Vững tin kết nối - Mở lối tiếp cận - Đồng hành vì người bệnh", sự kiện ký kết diễn ra trong không khí trang trọng với sự góp mặt của lãnh đạo cấp cao từ hai phía.

Xuyên suốt chương trình, thông điệp "Kết nối tri thức - Bứt phá điều trị - Vươn xa sức khỏe Việt" được nhấn mạnh như một kim chỉ nam cho mọi định hướng hợp tác sắp tới giữa hai bên. Thông qua chương trình hợp tác toàn diện, Pharmacity và Novartis sẽ tập trung nguồn lực và chuyên môn vào 4 lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trọng điểm, bao gồm: tim mạch, thận và chuyển hóa, ung thư, các bệnh thuộc hệ miễn dịch, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh.

Lấy sự đổi mới khoa học làm gốc rễ, hai đơn vị sẽ từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận chăm sóc y tế tiêu chuẩn và nâng tầm chất lượng sống cho hàng triệu gia đình Việt.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa hệ thống Nhà thuốc Pharmacity và Novartis Việt Nam

Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhà thuốc và đội ngũ dược sĩ luôn đóng vai trò là một trong những "điểm chạm" y tế đầu tiên, nơi người dân tìm đến để nhận những tư vấn ban đầu về thuốc và bệnh lý. Pharmacity với hơn 15 năm phụng sự sức khỏe người Việt luôn thấu hiểu vai trò then chốt này. Do đó, trọng tâm đầu tiên của chương trình hợp tác là nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng tư vấn cho dược sĩ nhà thuốc.

Cụ thể, Novartis sẽ đồng hành cùng Pharmacity và các tổ chức y khoa trong việc tổ chức các buổi hội thảo khoa học chuyên sâu và các chương trình đào tạo nội bộ bài bản. Thông qua các hoạt động này, đội ngũ dược sĩ của Pharmacity sẽ được cập nhật liên tục kiến thức y khoa, thông tin thuốc, những tiến bộ y khoa mới nhất, các phác đồ điều trị tiên tiến và cách thức quản lý bệnh hiệu quả.

Tại Pharmacity, đội ngũ dược sĩ được đào tạo cập nhật kiến thức y khoa thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao năng lực tư vấn chuyên sâu, tự tin trở thành "cánh tay nối dài" của bác sĩ giúp người bệnh an tâm tuân thủ điều trị

Truyền thông đến cộng đồng giúp quản lý hiệu quả bệnh mạn tính Bên cạnh việc nâng cao năng lực nội bộ, hợp tác giữa Pharmacity và Novartis còn hướng trực tiếp đến lợi ích của cộng đồng thông qua các chiến dịch giáo dục sức khỏe quy mô. Trong bối cảnh gánh nặng từ các bệnh lý mạn tính như tim mạch, ung thư, thần kinh và suy giảm miễn dịch ngày càng gia tăng, việc trang bị kiến thức cho người dân là một trong những phương pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả.

Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của chương trình hợp tác lần này, Tổng giám đốc Pharmacity nhấn mạnh:

Đại diện lãnh đạo Pharmacity cũng bày tỏ sự trân trọng đối với bề dày kinh nghiệm toàn cầu của Novartis. Sự cộng hưởng giữa mạng lưới rộng khắp của Pharmacity và nền tảng chuyên môn sâu rộng của Novartis sẽ tạo ra những kiến tạo bền vững.

Việc hợp tác chiến lược cùng một trong những tập đoàn dược phẩm đa quốc gia lớn như Novartis một lần nữa khẳng định vị thế của Pharmacity trên thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam. Hệ thống nhà thuốc không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác với các hãng dược uy tín toàn cầu nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm chính hãng, chất lượng cao.

Pharmacity đang chứng minh rằng, một nhà thuốc hiện đại không chỉ là nơi cung ứng thuốc, mà còn là một trung tâm tri thức y khoa thu nhỏ. Bằng nỗ lực kết nối các nguồn lực y tế uy tín trong và ngoài nước, Pharmacity đang từng ngày kiến tạo một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, góp phần xây dựng một cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Hệ thống Nhà thuốc Pharmacity với hơn 1.000 cửa hàng cùng đội ngũ 5.000 dược sĩ trên toàn quốc luôn thấu hiểu sâu sắc và nỗ lực không ngừng đáp ứng nhu cầu thực tế của hàng triệu khách hàng mỗi ngày

Nguồn: Pharmacity