Phát hành phim tài liệu về phim kinh dị 'Chú hề ma quái'

Là bản phim gần nhất với nguyên tác cùng tên của nhà văn Stephen King, phim truyền hình 2 tập It (Chú hề ma quái) của nhà đài ABC phát hành năm 1990 không chỉ chuyển thể sớm mà còn được khen ngợi nhiều về mặt chất lượng. Quá trình đưa chú hề Pennywise nhảy múa và ăn thịt trẻ con ở thị trấn Derry sẽ được thuật lại trong phim tài liệu Pennywise: The Story of IT (John Campopiano và Chris Griffiths chỉ đạo). Phim vừa tung trailer với những hình ảnh mang tính hoài cổ về bộ phim năm xưa.

Theo Collider, phim tài liệu sẽ đào sâu vào quá trình sáng tạo phim năm 1990 khi mà kỹ xảo thời bấy giờ chưa có sự tiến bộ như hiện tại. Theo Bloody Disgusting, phim Pennywise: The Story of IT có đến 50 bài phỏng vấn nghệ sĩ và 700 hình ảnh độc quyền, chưa từng được công bố về bản phim 1990 lần đầu được công bố.

Tác phẩm của nhà làm phim Tommy Lee Wallace khi ấy là bộ phim truyền hình thành công vang dội của nhà đài ABC. Chiếu trong 2 ngày 18.11 và 20.11.1990, loạt phim 2 tập It với thời lượng trên 3 tiếng đã thu hút 30 triệu người xem. Năm 2017, đạo diễn Andy Muschietti một lần nữa chuyển thể quyển truyện của Stephen King lên màn ảnh rộng với tựa đề It Chapter One và It Chapter Two (chiếu năm 2019), đạt thành công vang dội tại phòng vé với doanh thu lần lượt là 701 triệu USD toàn cầu và 473 triệu USD toàn cầu.





Các bản phim truyền hình và điện ảnh Chú hề ma quái đều trung thành với nguyên tác của nhà văn Stephen King, kể về thị trấn hư cấu Derry, nơi sinh vật Pennywise hóa thân thành chú hề và ăn thịt trẻ con nơi đây. Phim tài liệu Pennywise: The Story of IT dự kiến chiếu ở một số rạp tại Bắc Mỹ vào ngày 8.7 trước khi lên sóng trực tuyến.