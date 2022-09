Phát hiện nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển hàng lậu tại An Giang và Đồng Tháp

Vào lúc 4 giờ 15 ngày 1.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an H.Lấp Vò kiểm tra, bắt quả tang tại nhà của ông Huỳnh Tấn Dũng (47 tuổi, ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò) đang tàng trữ số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu giấu trong các bao tải đựng lúa.

Kiểm tra tại hiện trường, công an thu giữ 6.430 gói thuốc lá nhập lậu các loại. Qua làm việc, ông Dũng khai nhận mua số thuốc lá trên về bán kiếm lời.

Trước đó, lúc 9 giờ 50 ngày 31.8, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp Phòng Cảnh sát đường thủy và Công an TP.Châu Đốc tuần tra, phát hiện 2 thanh niên điều khiển vỏ lãi vận chuyển thuốc lá lậu từ hướng biên giới Campuchia về tập kết tại khu vực bờ kênh Vĩnh Tế (thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP.Châu Đốc).

Khi bị công an phát hiện, cả 2 liền điều khiển vỏ lãi bỏ chạy, sau đó nhấn chìm vỏ lãi cùng thuốc lá lậu rồi bơi vào bờ thoát thân.

Tiến hành trục vớt phương tiện, lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện 1.500 bao thuốc lá lậu. Tại điểm tập kết thuốc lá bên bờ kênh Vĩnh Tế, có 1 xe máy chờ để nhận hàng.





Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Tổ công tác bàn giao cho Công an TP.Châu Đốc thụ lý để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cũng tại An Giang, khoảng 8 giờ 30 ngày 30.8, trên tuyến QL N1, đoạn thuộc P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp lực lượng QLTT phát hiện 4 xe tải (BS 67H - 006.00, 67H - 011.05, 67C - 004.26 và 67H - 011.78) chở nhiều hàng hóa như mô tơ quạt, vành xe máy, đèn năng lượng mặt trời, khăn giấy ướt, sữa hộp… xuất xứ nước ngoài, ước tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Tại điểm kiểm tra, 4 tài xế xe tải không xuất trình được hoá đơn chứng minh, chứng minh nguồn gốc số hàng hoá trên xe, nghi là hàng lậu. Tổ liên ngành giao cho Đội QLTT số 1 tỉnh An Giang thụ lý để tiếp tục xác minh làm rõ.

Các cơ chức năng 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp tiếp tục làm rõ các vụ tàng trữ, vận chuyển hàng lậu nêu trên.