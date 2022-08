Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi bị tắc ruột do hội chứng hiếm gặp

Ngày 25.8, tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi bị tắc ruột do hội chứng Peutz-Jeghers (thịt dư trong ruột non) cực kỳ hiếm gặp.

Trước đó, ngày 21.8, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi Đ.N.Y.V (nữ, 14 tuổi, ngụ TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) trong tình trạng đau quặn bụng, nôn ói, da niêm nhợt nhạt.

Người nhà cho biết, rạng sáng 20.8, em V. đột ngột đau quặn bụng kèm nôn ói. Cơn đau không kéo dài không hết nên ngày 21.8 gia đình quyết định đưa em đến bệnh viện.

Ngoài ra, em V. có tiền sử mổ polyp đại tràng vào năm 6 tuổi tại một bệnh viện ở TP.HCM. Do kinh tế gia đình khó khăn nên không thường xuyên đưa bé đi tái khám định kỳ.

Qua thăm khám và chụp CT Scan bụng, bác sĩ nhận định bệnh nhi bị hội chứng Peutz-Jeghers có biến chứng tắc ruột, do lồng ruột gây ra bởi nhiều polyp vùng ruột non kèm thiếu máu mạn mức độ nặng. Ngoài ra, bệnh nhi còn nhiều polyp nhỏ ở dạ dày và đại tràng.





Bệnh nhi được chỉ định truyền 2 đơn vị máu. Chiều 22.8, ê kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật tháo lồng và cắt polyp làm giải phẫu bệnh. Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 120 phút. Hiện tại, bệnh nhi tỉnh, sinh hiệu ổn, tiếp xúc tốt, không còn đau bụng, được tiếp tục theo dõi, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Dương Hải Minh, Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết Hội chứng Peutz-Jeghers là bệnh di truyền hiếm gặp.

Bệnh nhân mắc hội chứng Peutz-Jeghers thường xuất hiện các dấu hiệu đa polyp (thịt dư) trong ruột non, đôi khi ở dạ dày và ruột già. Polyp thường xuất hiện khi trẻ nhỏ, có thể gây xuất huyết (đi cầu phân có lẫn máu). Polyp phát triển đến đâu, bệnh nhân cần phải phẫu thuật loại bỏ đến đó. Triệu chứng đau bụng quặn từng cơn, ói nhiều dẫn đến lồng ruột là biểu hiện nặng nhất của hội chứng này. Do đó, bệnh nhân buộc phải tiến hành can thiệp phẫu thuật nhanh chóng và kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.