Phim Anh có phải đàn ông không tập 12: Mẹ của Tuấn Khang vì sao chết?

Phim Anh có phải đàn ông không tập 11 có những tình tiết cho thấy gia đình Duy Anh đã “gương vỡ lại lành”. Dương sau khi đọc bức thư mà bố để lại trước khi về quê đã rất xúc động. Duy Anh đã nói về tình yêu thương mà anh dành cho con gái. Dương sau đó cùng mẹ về quê. Bố mẹ Duy Anh cũng hiểu ra chuyện, không còn càm ràm việc con trai ở nhà nội trợ nữa, miễn là gia đình sống hạnh phúc.

Một diễn biến khác cho thấy Nhật Minh vẫn giấu vợ chuyện anh nghỉ việc ở công ty. Trong khi Lệ vẫn đi sớm về muộn do bận việc của một trưởng nhóm, cô hay đem chuyện công việc về khoe chồng rất vô tư. Còn Nhật Minh thì tỏ ra khó chịu, cho rằng vợ không quan tâm gì đến chồng, suốt ngày bận rộn. Vậy là vợ chồng lại mâu thuẫn. Lệ mua bia sang căn hộ của Dung nhậu, kể về ông chồng độc tài, so sánh Duy Anh với Nhật Minh rồi than vãn chuyện chưa thể sinh con. Nhật Minh không tìm thấy vợ vì điện thoại Lệ vứt ở nhà nên sang căn hộ của vợ chồng Duy Anh tìm. Thấy Lệ say, anh bế cô về nhà. Dương ngồi nghe mẹ và Lệ nói chuyện lại thấy bố mình thêm tuyệt vời thế nào và cám cảnh cho Lệ.

Phim Anh có phải đàn ông không tập 11 còn có những diễn biến cho thấy Vy sau khi chia tay Tuấn Khang đã khiến anh phải trả giá bằng cách đưa một đoạn clip trong đám cưới mà công ty của Tuấn Khang tổ chức. Đoạn clip bóc mẻ việc chú rể lừa dối cô dâu mà Vy từng quay lại được. Khi clip này bị tung lên, công ty của Tuấn Khang bị ảnh hưởng nên nhiều hợp đồng sau đó bị hủy. Lúc này, có một hợp đồng tổ chức đám cưới rất lớn mà cô dâu chính là Trúc Lam. Một “chị đại” sexy, gây ấn tượng mạnh cho Tuấn Khang. Trúc Lam đã đến gặp Tuấn Khang và yêu cầu xem trước bảng kế hoạch, ý tưởng về tiệc cưới rồi sau đó cô mới quyết định có ký hợp đồng hay không. Một hợp đồng béo bở mà Tuấn Khang không muốn để vụt mất.





Ở tập này, bố của Tuấn Khang đã đến quán rượu để tìm anh. Xem ra mối quan hệ giữa họ không hề tốt đẹp mà còn có nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm.

Phim Anh có phải đàn ông không tập 12 tối nay 25.2 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 hé lộ cảnh trong ngày giỗ mẹ, Tuấn Khang về nhà, có mặt rất nhiều khách khứa, anh đã chỉ tay phản ứng bố: “Hôm nay là giỗ của mẹ mà bố dám dắt gái về nhà à. Ông đừng có diễn nữa, mấy chục năm nay diễn chưa đủ à. Cái chết của mẹ cũng do ông mà ra đó”. Và ngày lập tức, Tuấn Khang bị ăn cái tát nảy lửa….

Một tình huống khác cũng rất hài hước trong tập này là Lệ tình cờ về nhà lấy hồ sơ thì phát hiện Duy Anh ở nhà mình. Anh giải thích rằng Nhật Minh nhờ sang sửa bồn cầu… Và khi Lệ đi rồi, Nhật Minh chui từ tủ quần áo ra….

Phim Anh có phải đàn ông không tập 12: Mẹ của Tuấn Khang vì sao mà chết?