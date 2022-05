Phim có tài tử Ma Dong Seok từng sang Việt Nam quay sắp trình làng

Sáng 2.5, ê kíp The Roundup (hay còn gọi The Outlaws 2) bất ngờ tung một số khoảnh khắc mới trong tác phẩm và công bố cốt truyện chính. Tương tự phần đầu tiên, The Roundup tiếp tục xoay quanh cuộc chiến căng não giữa hai phe thiện - ác với hàng loạt tình tiết dồn dập. Lần này, thám tử Ma Seok Do (Ma Dong Seok đóng) và các cảnh sát phải đối đầu với Kang Hae Sang (Son Seok Goo), tên tội phạm nguy hiểm đã trốn sang Việt Nam.

Vì thế, Ma Seok Do quyết định đến Việt Nam để truy lùng Kang Hae Sang. Màn rượt đuổi của cả hai đi từ Việt Nam đến Hàn Quốc hứa hẹn sẽ khiến người xem phấn khích. Bên cạnh đó, khán giả cũng đang rất tò mò bối cảnh xuyên suốt hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc sẽ được đoàn làm phim thể hiện như thế nào trên màn ảnh rộng.

Trước đó, The Roundup gây chú ý khi phát hành trailer có câu thoại đề cập đến Việt Nam. Đồng thời, Ma Dong Seok cũng ngầm xác nhận tác phẩm có lấy bối cảnh Việt Nam thông qua một số hình ảnh hậu trường được anh chia sẻ trên mạng xã hội.





Vào tháng 3.2020, phía The Roundup đã xác nhận đến Việt Nam ghi hình. Đáng tiếc, mọi việc không diễn ra như kế hoạch vì dịch Covid-19. Tờ Sports Donga cho hay ê-kíp The Roundup đã không thể đến Việt Nam, nên đành phải tiếp tục quay với phương án tự tạo bối cảnh Việt Nam bằng cách dựng lên phim trường và dùng CG (kỹ thuật đồ họa trên máy tính) để chỉnh sửa.

The Roundup là phần tiếp theo của The Outlaw 1, tác phẩm hành động bạo lực từng "làm mưa làm gió" màn ảnh rộng Hàn Quốc khi ra mắt hồi tháng 10.2017. The Roundup quy tụ dàn sao Hàn gồm Ma Dong Seok, Son Seok Goo, Choi Gwi Hwa, Ha Joon… Phim dự kiến ra mắt vào ngày 18.5.2022.