Phim ‘Hoàn hồn 2’ kết thúc với rating kỷ lục

Tối 8.1, bộ phim truyền hình Hàn Quốc Hoàn hồn 2 phát sóng tập 10 cũng là tập cuối cùng. Tập phim mở đầu với những khoảnh khắc lãng mạn của Jang Uk (Lee Jae Wook đóng) và Jin Bu Yeon (Go Yoon Jung).

Nhờ sự giúp đỡ của Lee Cheol (Lim Chul Soo), Jang Uk và Jin Bu Yeon kết hôn, trở thành phu thê. Jin Bu Yeon cũng khôi phục hoàn toàn ký ức, nhớ về quá khứ sống dưới những cái tên Cho Yeong, Naksu và Mu Deok.

Sau khi chính thức bên nhau, Jang Uk và Jin Bu Yeon cố gắng tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào ít ỏi trước khi lao vào cuộc chiến chống lại Jin Mu độc ác (Jo Jae Yoon) và đám tay sai mờ mắt vì tham vọng.

Về phía Jin Mu, hắn chiếm đoạt thân xác của Seo Yoon Oh (Do Sang Woo) và bất chấp tất cả đánh cắp pháp khí hỏa điểu, nhằm củng cố sức mạnh và quyền lực của mình. Sự độc ác của Jin Mu gián tiếp đẩy Jin Ho Gyeong (Park Eun Hye), Kim Do Joo (Oh Na Ra) và Park Jin (Yoo Jun Sang) suýt mất mạng.

Tập cuối Hoàn hồn 2 cũng gây ấn tượng với màn chiến đấu đẹp mắt giữa hai phe thiện - ác. Trải qua cuộc đối đầu nảy lửa, Jin Mu bị Jang Uk cùng Jin Bu Yeon tiêu diệt. Những kẻ đi theo phe Jin Mu cũng phải trả giá đắt. Đến cuối cùng, nhóm phản diện cũng như cái ác bị đánh bại hoàn toàn.





Trong khi đó, toàn bộ các nhân vật chính diện của phim đều nhận được cái kết có hậu. Riêng Jin Bu Yeon được sống tiếp với thân xác hiện tại và hạnh phúc bên Jang Uk. Đôi vợ chồng tiếp tục hành trình truy tìm và diệt trừ yêu khí. Đây được xem là kết thúc viên mãn cho cả hai sau bao sóng gió.

Còn cặp Park Dang Goo (Yoo In Soo) và Jin Cho Yeon (Arin) sinh đôi. Go Won (Shin Seung Ho) lên ngôi vua, Seo Yul (Hwang Min Hyun) tập trung tìm kiếm thuật sư cho Jeongjingak, Heo Yoon Ok (Hong Seo Hui) có được nhân duyên mới và Kim Do Joo cũng phát hiện mang thai.

Theo phần lớn khán giả, Hoàn hồn 2 đạt một cái kết có hậu cùng các tình tiết rất chặt chẽ. Rating tác phẩm cán mốc 9,7% trên toàn quốc, lập kỷ lục là mức tỷ suất người xem cao nhất kể từ khi phim chiếu đến nay.

Hoàn hồn 2 có tên gọi Hoàn hồn: Ánh sáng và bóng tối, do Park Joon Hwa và Bae Hyun Jin làm đạo diễn, Hong Jung Eun cùng Hong Mi Ran viết kịch bản. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn: Lee Jae Wook, Go Yoon Jung, Hwang Min Hyun, Shin Seung Ho…