Phim Mặt nạ gương tập 22: Bà Diễm tráo vali tiền và bỏ trốn?

Phim Mặt nạ gương tập 21 tối qua tiếp tục những tình tiết căng thẳng khi Hoa bị kẻ đeo mặt nạ bắt và giam ở phòng tối. Hắn đã chụp hình Hoa, xịt thuốc cho cô mê rồi hóa trang ngón tay trỏ như bị chặt dính đầy máu. Sau đó chụp hình rồi gửi đến gia đình ông Nghị đòi chuộc 10 tỉ đồng và không được báo công an. Thật ra chuyện này do Khôi làm theo kế hoạch đã bàn với bà Diễm. Bà Diễm tỏ ra hốt hoảng khi Hoa bị bắt cóc tống tiền. Ông Nghị ngay lập tức hỏi tiền để đi chuộc con gái nhưng bà Diễm viện lý do đã đầu tư hết vào bất động sản, muốn bán liền thì không thể… Bà ta gợi ý ông Nghị nên đem giấy tờ căn biệt thự cầm để có số tiền kia. Không còn cách nào khác nên ông Nghị đồng ý…

Ở một tình tiết khác thì Tùng và các điều tra viên đã bắt được hai kẻ đánh lén bé Mai. Hai kẻ này cũng chính là thủ phạm đi xe máy xô té bà Nhung mẹ Tùng. Bọn họ đã khai được thuê để làm việc này.

Phim Mặt nạ gương tập 21 còn có tình tiết Hoa dùng chiêu khích tâm lý với tên đeo mặt nạ. Dù hắn không nói một lời nào nhưng Hoa đã "phản đòn" trước khi nói thẳng rằng cô biết hắn chính là Khôi và Khôi chính là Hiệp với những hận thù trong quá khứ và kế hoạch trả thù… Trong lúc tên đeo mặt nạ bị chiêu khích tâm lý mất tập trung, Hoa đã dùng sợi dây xích quấn cổ khiến hắn xỉu ngã xuống sàn nhà…





Phim Mặt nạ gương tập 22 tối nay 24.12 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ những tình tiết rất căng thẳng khi ông Nghị và bố đang phân vân không biết có nên báo tin Hoa bị bắt cóc cho Tùng biết không. Đang lúc ấy thì Tùng xuất hiện trước cổng nhà ông Nghị.

Ở một diễn biến khác thì ông Nghị vẫn đem vali tiền đến để chuộc Hoa nhưng cuối cùng phát hiện vali tiền đã bị tráo, chỉ toàn tiền giả. Tùng nhận định: “Bị tráo rồi, người tráo phải là người nhà”.

Phim Mặt nạ gương tập 22: Bà Diễm đã tráo vali tiền và bỏ trốn theo Khôi?