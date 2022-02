Phim mới của 'chị đẹp' Son Ye Jin hé lộ nhân vật chính chết sớm

Thirty Nine (tựa Việt: Tuổi 39) đã chính thức phát sóng trên kênh cáp JTBC sau quãng thời gian dài khiến khán giả mong ngóng. Tập 1 bộ phim chủ yếu giới thiệu bối cảnh, tính cách, chuyện tình cảm cũng như mối quan hệ thân thiết của ba quý cô 39 tuổi Cha Mi Jo (Son Ye Jin), Jeong Chan Young (Jeon Mi Do) và Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun). Đồng thời, Thirty Nine còn úp mở về cái chết của một trong ba cô bạn này sẽ xảy ra ở cuối phim, làm người xem tò mò.

Sang tập 2 phát sóng tối 17.2, Thirty Nine đã nhanh chóng đưa ra lời giải đáp về danh tính của nhân vật sẽ qua đời ở cuối bộ phim. Hóa ra, người sẽ sớm ra đi là Jeong Chan Young do căn bệnh ung thư.

Cũng trong tập 2 Tuổi 39, cảnh Cha Mi Jo bàng hoàng và khóc nức nở phát hiện bạn thân Jeong Chan Young bị bệnh đã trở thành một phân đoạn cảm động nhất kể từ khi phim chiếu đến nay. Riêng khoảnh khắc đám tang của Jeong Chan Young được hé lộ thoáng qua cũng khiến khán giả sững sờ.

Theo Nielsen, tỷ suất người xem trung bình của Tuổi 39 đạt 5,1% trên toàn quốc, tăng nhẹ so với tập đầu tiên (4,406%). Tác phẩm được khen ngợi có kịch bản ý nghĩa, thực tế và nhẹ nhàng. Dân mạng nhận xét mạch phim được xử lý nhanh gọn và lời thoại cũng duyên dáng, thú vị.





Cả ba quý cô U40 trong Thirty Nine đều có những câu chuyện riêng đáng suy ngẫm. Cha Mi Jo đang phân vân trước tình cảm của Kim Sun Woo (Yeon Woo Jin) còn Jeong Chan Young lại dây dưa với Kim Jin Seok (Lee Moo Saeng), gã đàn ông đã có vợ con. Trong khi đó, Jang Woo Hee vẫn chưa từng trải qua mối tình nào. Cả ba nữ diễn viên chính Son Ye Jin, Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun thể hiện tốt nhân vật và tương tác ăn ý trên màn ảnh.

Thirty Nine do Kim Sang Ho làm đạo diễn, Yoo Young Ah viết kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn gồm Son Ye Jin, Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun, Yeon Woo Jin, Lee Moo Saeng, Lee Tae Hwan, Anh So Hee (cựu thành viên Wonder Girls)…