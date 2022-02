Phim mới của Park Min Young vừa lên sóng đã 'gây sốt' vì cảnh nóng

Tiếp sóng Snowdrop (Hoa tuyết điểm) trên JTBC (Hàn Quốc), Dự báo tình yêu và thời tiết (Forecasting Love and Weather) có màn khởi đầu khả quan. Tỷ suất người xem tập đầu tiên chiếu tối 12.2 đạt 4,5%, con số lý tưởng so với một bộ phim truyền hình chiếu trên kênh cáp. Tập 2 Dự báo tình yêu và thời tiết tăng lên 5,5% và mạch phim cũng trở nên cao trào hơn. Đặc biệt, tập 2 cũng đánh dấu bước ngoặt mới trong mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Jin Ha Kyung (Park Min Young) và Lee Si Woo (Song Kang).

Jin Ha Kyung và Lee Si Woo đều là những con người đáng thương vừa nếm phải nỗi cay đắng vì cú sốc tình cảm. Thấu hiểu cảm nhận của đối phương, bộ đôi quyết định đi uống rượu giải sầu.

Trong cơn say, Jin Ha Kyung và Lee Si Woo bất ngờ lao vào nhau và cùng trải qua một đêm ân ái nồng nhiệt. Tỉnh dậy trên giường, Jin Ha Kyung bàng hoàng phát hiện đang nằm cạnh Lee Si Woo. Trong khi Jin Ha Kyung đang cố gắng vạch rõ quan hệ với Lee Si Woo, thì anh chàng vẫn tỉnh bơ trước sự bối rối của đàn chị.

Video về cảnh phim “mượn rượu lên giường” giữa Jin Ha Kyung và Lee Si Woo ngay trong tập 2 Dự báo tình yêu và thời tiết nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Tại trang Naver, clip phân đoạn 18+ này cũng nhanh chóng đạt gần 100.000 lượt xem.





Phần bình luận trên Naver tràn ngập ý kiến phân tích cảnh “giường chiếu” của Dự báo tình yêu và thời tiết: “Song Kang thật quyến rũ”, “Park Min Young đẹp quá”, “Tôi thích hướng phát triển này của bộ phim”… Nhiều người xem bày tỏ sự thích thú và mong ngóng diễn biến tình cảm của cặp đôi Jin Ha Kyung và Lee Si Woo sau chuyện tình một đêm.

Bên cạnh đó, không ít khán giả so sánh cảnh nóng trên của hai diễn viên Park Min Young và Song Kang với các phim trước đó mà họ từng tham gia như Thư ký Kim sao thế?, Dẫu biết (Nevertheless)… Điển hình như trong Nevertheless ra mắt giữa năm ngoái, Song Kang và Han So Hee gây chú ý với hàng loạt cảnh tình tứ thân mật táo bạo.

Dự báo tình yêu và thời tiết do Cha Young Hoon làm đạo diễn, Sun Young viết kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn Park Min Young, Song Kang, Yoon Park, Yura (Girl's Day)…