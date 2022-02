Phim ‘Niên sử ký Arthdal’ có Song Joong Ki, Jang Dong Gun chuẩn bị quay phần 2

Nguồn tin từ Studio Dragon chia sẻ với giới truyền thông: “Mùa 2 của sêri Arthdal ​​Chronicles đang được chuẩn bị với mục tiêu là sẽ bắt đầu khởi quay ngay trong năm nay. Dàn diễn viên tham gia, thời gian phát sóng và nền tảng chiếu phim vẫn chưa được xác nhận”.

Trước mắt, kịch bản mùa 2 Niên sử ký Arthdal sẽ do Kim Young Hyun và Park Sang Yeon phụ trách, đây là bộ đôi từng viết nội dung mùa đầu tiên. Tuy nhiên, đạo diễn mùa 2 đã thay thành Kim Kwang Sik, người đứng sau thành công của The Great Battle (Đại chiến thành Ansi). Mùa 1 do Kim Won Suk chỉ đạo.

Vào tháng 2.2020, đài truyền hình cáp tvN cùng công ty sản xuất phim Studio Dragon đã xác nhận rằng mùa thứ hai của Arthdal ​​Chronicles sẽ được quay vào nửa cuối năm đó. Tuy nhiên, lịch quay đành hoãn vì dịch Covid-19. Phía nhà sản xuất bộ phim cũng nhấn mạnh công ty đang xem xét các phương án cũng như thảo luận lịch quay cho dự án này.





Tháng 6.2021, một số dân mạng chia sẻ hình ảnh được cho là trường quay Niên sử ký Arthdal 2 và dấy lên tin đồn tác phẩm đã âm thầm ghi hình. Tuy nhiên, fan phát hiện tất cả hình ảnh đều là tư liệu cũ từ mùa 1, từng được bật mí lúc phần đầu tiên mới bấm máy vào cuối năm 2018 - đầu năm 2019.

Cũng trong năm ngoái, trước hàng loạt thắc mắc về mùa 2 Niên sử ký Arthdal 2, nam chính Song Joong Ki từng cho hay anh chưa nhận được bất kỳ thông tin nào. Mỹ nam 37 tuổi nói thêm: “Tôi không ở vị trí của công ty sản xuất Niên sử ký Arthdal, nên rất khó phát biểu vì sợ bị hiểu lầm”.

Niên sử ký Arthdal là sêri truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại giả tưởng sử thi. Mùa 1 bộ phim quy tụ dàn sao Hàn đình đám gồm: Song Joong Ki, Jang Dong Gun, Kim Ji Won, Kim Ok Bin, Go Bo Gyeol, Yang Kyung Won... Mùa đầu tiên Niên sử ký Arthdal được chia làm 3 phần ra mắt giữa năm 2019 và nhận khen chê trái chiều.