Phim truyền hình Hàn Quốc tràn ngập cảnh ngoại tình

Phát sóng từ giữa tháng 12.2022 trên kênh cáp TV Chosun (Hàn Quốc), Tham vọng màu đỏ (Red Balloon) không ngừng thu hút người xem nhờ cốt truyện xoay quanh các vấn đề gia đình quen thuộc, nhưng dưới góc nhìn đa chiều hơn.

Trải qua 10 tập phát sóng, tác phẩm liên tục được bàn luận sôi nổi bởi có nhiều chi tiết vụng trộm nhạy cảm, từ mối quan hệ bất chính giữa giám đốc Ji Nam Cheol (Lee Sung Jae) - nhân viên Jo Eun San (Jung Yoo Min), cho đến chuyện tình tay ba giữa Jo Eun Kang (Seo Ji Hye) - Go Cha Won (Lee Sang Woo) - Han Ba Da (Hong Soo Hyun).

Riêng ở tập phim mới nhất, Jo Eun Kang góp phần khiến mối quan hệ giữa cô bạn thân 20 năm Han Ba Da và ông xã Go Cha Won càng thêm xung đột. Đặc biệt, Go Cha Won càng tức giận khi tận mắt bắt gặp Han Ba Da uống say và có nhiều hành động thân thiết với tình cũ. Tận dụng lúc Go Cha Won và Han Ba Da tình cảm lục đục, Jo Eun Kang quyết định quyến rũ chồng của bạn thân.

Ở những khoảnh khắc cuối tập 10, Go Cha Won và Jo Eun Kang không kiềm chế được cảm xúc dành cho đối phương. Cả hai quyết định cùng đến khách sạn, lao vào ôm hôn mãnh liệt. Ngoài đôi Go Cha Won - Jo Eun Kang, thì cặp Ji Nam Cheol và Jo Eun San cũng gây chú ý vì có nhiều cảnh hẹn hò lãng mạn dù Ji Nam Cheol đã có gia đình.





Phân đoạn nóng bỏng giữa Go Cha Won và Jo Eun Kang đánh dấu bước ngoặt mới của Tham vọng màu đỏ. Rating tập 10 tác phẩm chạm mốc 7,7% trên toàn quốc, tăng hơn 1% so với tập 9 (6,7%). Đây là mức tỷ suất người xem rất tích cực so với một bộ phim chiếu trên kênh cáp.

Vậy là sau 10 tập, rating Red Balloon đã tăng 4%, hơn gấp đôi so với tập 1 (3,7%). Điều này cho thấy sự đón nhận tích cực từ khán giả đối với Tham vọng màu đỏ, một bộ phim truyền hình Hàn Quốc khai thác chủ đề ngoại tình cùng tình tiết "giật chồng" bạn thân quen thuộc.

Tham vọng màu đỏ được khán giả đánh giá cao với hướng khai thác tập trung vào nguyên nhân dẫn đến mỗi cuộc ngoại tình thay vì kết quả. Tác phẩm lấy hàng loạt chi tiết rất đời thường như chuyện quan hệ thông gia mâu thuẫn, nỗi khổ của đàn ông ở rể, vợ chồng mất lòng tin lẫn nhau... để lý giải sự lựa chọn sai lầm của các nhân vật.

Người xem mong ngóng đến tập tiếp theo của Tham vọng màu đỏ. Ngoài ra, diễn xuất của Seo Ji Hye khi đóng vai Jo Eun Kang cũng nhận về nhiều lời khen ngợi. Dân mạng đánh giá người đẹp phim Hạ cánh nơi anh có bước “lột xác” ấn tượng sau các vai diễn nhạt nhòa trong loạt tác phẩm Chúng ta cùng ăn tối nhé, Nụ hôn của giác quan thứ 6, Adamas…