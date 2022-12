Phó giám đốc Công an Bình Phước được biệt phái làm Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ngày 30.12, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Hồng Trà công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Chí Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước. Thời hạn bổ nhiệm 3 năm, kể từ ngày 1.1.2023.

Giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng mong muốn tân Phó trưởng Ban Nội chính Nguyễn Chí Toàn tiếp tục phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.





Trước đó 1 ngày (29.12), Công an tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Chí Toàn (40 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế), Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước. Ngày 30.12, thượng tá Toàn nhận quyết định biệt phái đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước.