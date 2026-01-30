Phở Steak: Chút phá cách hiện đại trên nền vị phở thân quen

Nhiều người luôn tin rằng, phở chỉ thực sự là phở khi giữ trọn khuôn thước cũ của một món ăn dân dã, quen thuộc. Thế nhưng tại Phở Inn, một chương mới của món ăn "quốc hồn quốc túy" đang được viết tiếp với một tâm thế khác biệt, hiện đại và táo bạo hơn.

Không còn dừng lại ở những miếng bò tái, chín quen thuộc, Phở Steak xuất hiện như một cuộc cách tân đầy độc đáo. Đó là nơi nước dùng phở truyền thống ninh nhừ 12 giờ gặp gỡ những miếng steak bò Mỹ thượng hạng được chế biến kỳ công suốt 18 giờ, mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới cho phở Việt, một bản giao hưởng giữa di sản và tinh hoa ẩm thực đương đại.

Khi phở khoác lên mình chiếc áo mới độc đáo

Xưa nay, phở vốn chẳng có một công thức chung duy nhất. Đi dọc dải đất hình chữ S, ta thấy phở tự mình biến tấu không ngừng theo từng vùng miền, mỗi nơi lại gửi gắm một nét đặc sắc riêng. Chính định nghĩa đa dạng và linh hoạt ấy đã khơi gợi cho Phở Inn một lăng kính đầy cảm hứng: Dám thử nghiệm và dám làm mới cả những điều tưởng chừng đã quá quen thuộc để tiếp cận món phở theo cách của riêng mình. Phở Steak ra đời từ chính tinh thần ấy, một sự thử nghiệm táo bạo nhưng đầy trân trọng dành cho món ăn có tính biểu tượng này.

"Là một thương hiệu trẻ thuộc Tập đoàn Golden Gate - hệ sinh thái ẩm thực với khoảng 40 concept và hơn 600 nhà hàng trên toàn quốc, Phở Inn chọn cho mình một lối đi đặc biệt. Phở Inn muốn mang hơi thở mới tới phở Việt Nam theo cách hiện đại, sáng tạo cùng dịch vụ chuẩn nhà hàng. Những sản phẩm mới như Phở Sườn Nhừ, Phở Steak cũng được ra đời với tinh thần ấy", đại diện Phở Inn chia sẻ.

Để sự đổi mới này không trở nên xa lạ, Phở Inn chọn cách nâng niu những giá trị cốt lõi nhất. Giữa không gian hiện đại, thực khách vẫn tìm thấy sự thân quen trong những sợi bánh phở tươi dẻo, dai mềm hay chiếc quẩy đặc ruột giòn rụm. Nhưng "nhịp cầu" thực sự nối liền truyền thống và sự sáng tạo chính là nồi nước dùng sánh đậm đặc trưng từ xương bò ninh nhừ suốt 12 giờ bền bỉ.

Nhiều thực khách đã bất ngờ khi nhận ra khi tinh túy từ miếng steak nướng chậm làm cho phần nước dùng mang thêm một chút mùi hương khói thảo mộc dịu dàng, khiến bát Phở Steak trở nên đậm đà và lưu luyến hơn bao giờ hết.

18 giờ bền bỉ cho một lát steak hoàn hảo

Nếu bánh phở và nước dùng tạo nên hương vị thân thuộc, thì miếng steak bò Mỹ lại chính là nét chấm phá hiện đại, mang đến một định nghĩa mới cho bát Phở Steak cao cấp. Mỗi bát phở là kết tinh của một hành trình dài đầy kiên nhẫn và sự tận tâm tuyệt đối của thương hiệu.

Tâm điểm làm nên sự khác biệt chính là những tảng gầu bò Mỹ thượng hạng được tuyển chọn theo các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Phần thịt tinh túy ấy lặng lẽ ủ mình suốt 12 giờ trong thảo mộc độc bản để thấm sâu từng tầng hương vị, rồi tiếp tục trải qua 6 giờ nướng chậm tỉ mỉ. Dưới lửa ấm 100 độ C, lát thịt đạt đến độ chín lý tưởng: Lớp vỏ sém cạnh thơm lừng bao bọc phần bên trong mọng nước, mềm mướt như tan ra ngay khi chạm lưỡi.

Đó là một hành trình canh lửa, giữ vị đầy kỷ luật mà nếu thiếu đi lòng tử tế và sự yêu nghề, người ta khó lòng theo đuổi đến tận cùng. Khẽ chạm đũa vào miếng steak to bản, thực khách sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của thời gian và công sức. Mỗi bát phở bốc khói nghi ngút trao đến tay thực khách không chỉ là món ăn, mà là lời khẳng định rằng sự tử tế chính là loại "gia vị" quý giá nhất để tạo nên một "điểm chạm" cảm xúc đầy tinh tế mà Phở Inn muốn dành tặng khách hàng.

Có lẽ vì thế mà con số 4.9 sao cùng hàng ngàn lượt check-in dành cho Phở Steak trên Google Maps không chỉ đơn thuần là lời khen của khách hàng về hương vị, mà còn là sự tin yêu cho một không gian thưởng thức sạch sẽ, chỉn chu và xứng đáng đến từng trải nghiệm.

Sự xuất hiện của Phở Steak, phở giờ đây mang hình hài của một món ăn được chế biến chậm, nơi mỗi thành phần đều được chăm chút theo tiêu chuẩn nhà hàng cao cấp mà vẫn giữ trọn linh hồn Việt.

Phở Steak là minh chứng cho thấy phở Việt không hề có giới hạn, một "nền tảng" vững chãi để kết hợp cùng tinh hoa thế giới mà không mất đi bản sắc. Không chỉ là bữa ăn ngon, đây là trải nghiệm trọn vẹn từ không gian đến hương vị, nơi di sản được nâng tầm trở nên sống động và sang trọng bằng tư duy đổi mới cùng lòng tận tâm của người làm nghề.

Phở Inn - Phở sườn nhừ khổng lồ Địa chỉ: Cơ sở 1: Tầng 1, 2C P.Thái Phiên, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ sở 2: 6 P.Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 3: Cạnh cổng 6, tầng 2, khu D, Nhà ga T1, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài



