Phòng khám Đa khoa Hồng Phát: Nơi khám chữa bệnh uy tín, chất lượng tại Hải Phòng

Vì sao nên lựa chọn khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa Khoa Hồng Phát?

Điều hiển nhiên có bệnh phải chữa bệnh, nhưng để việc điều trị bệnh đạt được kết quả tốt nhất bạn cần tìm chọn đúng địa chỉ phòng khám chuyên khoa uy tín, chất lượng. Và Phòng khám Đa khoa Hồng Phát Hải Phòng chính là sự lựa chọn tốt dành cho mọi người bệnh.

Bởi phòng khám là cơ sở y tế chuyên khoa hoạt động hợp pháp, do Sở Y tế Hải Phòng cấp phép. Do đó, Phòng khám Hồng Phát đã xây dựng nên một môi trường, một dịch vụ y tế đạt chuẩn chất lượng cao với sự hội tụ đầy đủ mọi yếu tố then chốt như:

Khám chữa bệnh với bác sĩ ưu tú, kinh nghiệm

Đội ngũ y bác sĩ làm việc tại Phòng khám Hồng Phát đều qua tuyển chọn gắt gao. Họ đều là những người có học hàm, học vị, bằng cấp chuyên ngành đầy đủ, dày dặn kinh nghiệm, tay nghề cao trong công tác khám chữa bệnh. Từ đó, mang đến kết quả thăm khám - chẩn đoán - điều trị bệnh chính xác, tối ưu.

Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y khoa hiện đại

Phòng khám Đa khoa Hồng Phát là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, chất lượng đạt chuẩn hàng đầu tại Hải Phòng. Nên phòng khám đặc biệt chú trọng cập nhật, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phương pháp, công nghệ điều trị bệnh hiện đại, tiên tiến nhất từ nước ngoài. Nhằm đem lại kết quả chính xác, nhanh chóng, an toàn.

Thêm đó, môi trường phòng khám sạch thoáng với đầy đủ các phòng ban được thiết kế tách biệt, khoa học. Tất cả đều được vô trùng, thoáng mát tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh.

Công khai, minh bạch toàn bộ chi phí khám chữa bệnh

Chi phí khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Hồng Phát đều được niêm yết công khai, rõ ràng theo đúng quy định từ Sở Y tế. Đồng thời, có thông báo chi phí cụ thể đến bệnh nhân trước khi điều trị bệnh giúp họ yên tâm khám chữa bệnh hơn.

Dịch vụ y tế chuyên nghiệp - chu đáo - tận tâm

Thủ tục khám chữa bệnh đơn giản, nhanh gọn, không đợi chờ, không bốc số. Thông tin bệnh án cá nhân người bệnh luôn có chính sách bảo mật nghiêm ngặt, đảm bảo quyền riêng tư. Thêm đó, còn có dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến 24/24 miễn phí, giúp mọi người thoải mái trao đổi mọi thông tin về bệnh.

Lĩnh vực khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Hồng Phát

Phòng khám Đa khoa Hồng Phát tọa lạc tại số 464 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng là phòng khám được Sở Y tế Hải Phòng cấp phép hoạt động vì mục đích “chăm sóc sức khỏe đa khoa cộng đồng”. Thế nên, Phòng khám hỗ trợ thực hiện khám chữa bệnh với những chuyên khoa như sau:





Hồi sức cấp cứu và chống độc: Thông tiểu, truyền thuốc, trị liệu hô hấp...

Nội khoa: Rửa dạ dày cấp cứu, đặt ống thông dạ dày, thông hậu môn...

Ngoại khoa: Cắt chỉ, tháo băng, băng ép sơ cứu rắn cắn...

Siêu âm: Đầu cổ, ổ bụng, vùng ngực, sản phụ khoa, bộ phận sinh dục nam…

Nhiều chuyên khoa khác như: Chụp X-quang, xét nghiệm đông máu, test nhanh vi rút, vi khuẩn, nấm…

Cách thức liên hệ, đặt hẹn khám chữa bệnh đơn giản tại Phòng khám Hồng Phát

Nhằm giúp mọi người đều được giải đáp thắc mắc về bệnh cũng như liên hệ đặt lịch hẹn khám chữa bệnh mọi lúc mọi nơi. Phòng khám Đa khoa Hồng Phát đã xây dựng mô hình tư vấn và đặt hẹn trực tuyến tiện lợi, đơn giản và nhanh chóng qua 2 cách như sau:

● Gọi điện thoại trực tiếp vào số hotline

Người bệnh có thể gọi điện trực tiếp vào đường dây nóng 0225 629 5888 Phòng khám Hồng Phát. Sau đó, nhanh chóng được chuyên viên y tế kinh nghiệm giải đáp thắc mắc trực tiếp với bạn.

● Nhắn tin cùng chuyên gia y tế

Cách khác, người bệnh có thể nhắn tin trực tiếp tại khung chat trên website phòng khám hoặc thông qua một số các mạng xã hội khác như zalo, facebook… để được trò chuyện tư vấn cụ thể hơn về bệnh.

Phòng khám Đa khoa Hồng Phát ra đời với mong muốn đáp ứng đầy đủ các nguyện vọng, nhu cầu của người bệnh về một địa chỉ khám chữa bệnh chuyên khoa chất lượng. Nên phòng khám xứng đáng với sự tin tưởng lựa chọn của đông đảo người bệnh.