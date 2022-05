Phòng viêm màng não mô cầu cho trẻ khi bệnh vào mùa

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, viêm màng não do não mô cầu là tình trạng vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) xâm nhập vào màng não (tổ chức bao phủ não), gây nhiễm khuẩn nặng. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, người bệnh có thể tử vong trong vòng 24 giờ.

Cụ thể, từ giờ thứ 4 - 12, người bệnh có các triệu chứng không đặc hiệu như đau đầu đột ngột, sốt, khó chịu, đau họng… dễ nhầm lẫn với các bệnh hô hấp khác. Từ giờ thứ 12 - 15, người bệnh xuất hiện các nốt xuất huyết, cứng cổ, sợ ánh sáng. Từ giờ thứ 15 - 24 bệnh nhân mê sảng, co giật, bất tỉnh, đây đã là giai đoạn nặng có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Viêm màng não mô cầu lây truyền qua đường hô hấp, giọt bắn, dùng chung ly tách với người mang trùng (mầm bệnh). Tất cả mọi người khỏe mạnh ở các lứa tuổi khác nhau đều có nguy cơ lây nhiễm nhưng thường gặp và gây nguy hiểm nhất là ở trẻ nhỏ từ 3 tháng đến 5 tuổi và nhóm tuổi thanh thiếu niên từ 10 - 20 tuổi. Những nơi tập trung đông người như nhà trẻ, trường học, ký túc xá,… có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 650 trường hợp viêm màng não do vi khuẩn, trong đó vi khuẩn não mô cầu chiếm khoảng 14%. Bệnh thường để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần, điếc, liệt, tật nguyền do phải đoạn chi với tỷ lệ 10 - 20%.

Đến nay, thế giới phát hiện 13 chủng vi khuẩn não mô cầu. Tại Việt Nam, các chủng vi khuẩn não mô cầu được cảnh báo nguy hiểm gồm các chủng A, B, C.

“Từ tháng 6 tới tháng 10 hàng năm là khoảng thời gian vi khuẩn não mô cầu phát triển mạnh nhất. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ nhiễm bệnh cao là trẻ em dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên từ 10-20 tuổi. Chủ động tiêm vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất mà bạn có thể dành cho các con”, BS Chính nhấn mạnh.

Việt Nam có 2 loại vắc xin phòng các bệnh do não mô cầu khuẩn gây ra gồm vắc xin Mengoc BC (Cuba) phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu khuẩn Meningococcal nhóm huyết thanh B+C; và vắc xin Menactra (Mỹ) phòng các bệnh viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm phổi… gây ra do não mô cầu khuẩn các nhóm huyết thanh A, C, Y, W. Bạn nên chủ động cho con tiêm đầy đủ cả 2 loại vắc xin để các bé được bảo vệ toàn diện.

Ngoài ra, viêm màng não còn do một số vi khuẩn khác phòng ngừa được bằng vắc xin như vắc xin ngừa viêm màng não do phế cầu khuẩn Prevenar 13 Synflorix; vắc xin ngừa viêm màng não do vi khuẩn Hib gồm Infanrix Hexa 6 trong 1, Pentaxim 5 trong 1 và Quimi-Hib.

VNVC là Hệ thống trung tâm tiêm chủng an toàn, chất lượng hàng đầu Việt Nam, hiện có gần 70 trung tâm trên toàn quốc. Với hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh chuyên dụng đạt chuẩn quốc tế, hệ thống kho lạnh tổng và kho lạnh đạt chuẩn GSP tại tất cả các trung tâm tiêm chủng. VNVC cung ứng đầy đủ các loại vắc xin phòng ngừa viêm màng não do não mô cầu và các loại vắc xin phòng hơn 50 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác cho cả trẻ em và người lớn. VNVC tiếp tục nỗ lực mở rộng nhiều trung tâm tiêm chủng đến các địa phương vùng sâu vùng xa, giúp người dân được tiêm chủng vắc xin an toàn, chất lượng, chi phí hợp lý và bình ổn giá.