Vừa qua, chủ đầu tư khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM đã trở thành tâm điểm, thu hút sự chú ý của thị trường bất động sản cả nước với nhiều thông tin quan trọng được công bố.

Cụ thể, ngày 22/9, Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương (thuộc sở hữu của Công ty Phú Mỹ Hưng) đã nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của tỉnh Bắc Ninh cho Dự án Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc City thuộc thị xã Thuận Thành, có tổng vốn đầu tư 27.000 tỷ đồng, tương đương 1,06 tỷ USD. Đánh dấu chiến lược phát triển mở rộng của đơn vị.

Trước đó một ngày, tại sự kiện “Tri ân và giới thiệu Phú Mỹ Hưng 2.0”, chủ đầu tư cũng đã giới thiệu loạt thông tin trong chiến lược phát triển nâng tầm giá trị đô thị - Phú Mỹ Hưng 2.0. Trong đó, dự án đánh dấu mốc Phú Mỹ Hưng 2.0 đã được chủ đầu ra mắt vào quý 2 năm nay. Dự án mang tên Phú Mỹ Hưng L’Arcade, được ví như viên kim cương màu quý hiếm ngay lõi trung tâm CBD (Central Business District) và định vị là bất động sản đặc biệt “5 trong 1” của chủ đầu tư.

Dự án này nhanh chóng khiến thị trường "dậy sóng". Hàng loạt hồ sơ đăng ký gửi về với kỳ vọng trở thành một trong 37 chủ nhân của L’Arcade. Và đây là lần thứ 3 trong lịch sử phát triển, chủ đầu tư áp dụng phương thức "chọn lọc người mua” theo quy trình khắt khe nhất. Hai dự án trước đó là khu biệt thự Phú Gia và lâu đài Chateau.

Cách thức “bán hàng lạ” này của chủ đầu tư nhằm mục tiêu đưa Phú Mỹ Hưng L’Arcade trở thành tâm điểm giao thương mới, vừa đáp ứng kinh doanh, vừa là không gian sống độc bản cho cộng đồng tinh hoa.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, suốt hơn ba thập niên phát triển, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật để đảm bảo giá trị không gian sống, làm việc, tận hưởng dịch vụ cho cư dân. Tuy nhiên, đây chỉ là những bước nền tảng. Để giá trị đô thị gia tăng theo thời gian, cư dân - những người sở hữu bất động sản Phú Mỹ Hưng, mới là yếu tố trọng tâm cốt lõi được chủ đầu tư nhắm đến: hướng đến những người mua có nhu cầu sử dụng thực, cùng với những tiêu chí quản lý khu phố hướng đến nếp sống đô thị văn minh, cộng đồng nhân văn.

Việc áp dụng quy trình chọn lọc người mua kỹ lưỡng, được triển khai ở một số dự án tiêu biểu, nơi chủ đầu tư mong muốn tạo được không gian ưu tú dành cho cộng đồng tương đồng về nhiều mặt nhất.

"Phú Gia là công trình nhà ở tiêu biểu của cộng đồng Phú Mỹ Hưng trong hai thập niên đầu tiên. Chateau được xem là biểu tượng đô thị giai đoạn hiện tại. Còn Phú Mỹ Hưng L'Arcade là đích đến kế tiếp", đại diện Phú Mỹ Hưng chia sẻ.

Cả ba dự án này đều được xây dựng theo mô hình thấp tầng, hướng đến cộng đồng tinh hoa. Khác biệt của Phú Mỹ Hưng L'Arcade là mô hình vừa ở, vừa kinh doanh. Dự án gồm hai khối công trình cao 5-6 tầng nổi và một tầng hầm. 2 tầng cao nhất để ở. Các tầng còn lại là cửa hàng (shop) kinh doanh. 37 chủ nhân sở hữu đồng thời cả phần shop và phần nhà ở với hai giấy tờ pháp lý riêng. Mô hình "hai trong một" chưa từng xuất hiện tại Phú Mỹ Hưng giúp gia chủ vừa khai thác kinh doanh, vừa thuận tiện để ở. Đặc biệt, Phú Mỹ Hưng L'Arcade có kết nối mở và vị trí nằm giữa Khu Thương mại Tài chính Quốc tế.

Dự án còn gần SECC - trung tâm triển lãm lớn nhất nước, đón 1,6 triệu khách mỗi năm và kế bên khu Hồ Bán Nguyệt.

Nhờ vậy, chủ nhân Phú Mỹ Hưng L'Arcade tiếp cận nhịp sống tại phân khu sôi động nhất đô thị ngay từ ngưỡng cửa. Đây cũng là lợi thế để khai thác kinh doanh.

Bên cạnh đó, dự án cũng thừa hưởng hệ thống an ninh bảo vệ của đô thị Phú Mỹ Hưng- vốn nổi tiếng là chặt chẽ, nhiều vòng đan xen, thường xuyên được nâng cấp trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Và cùng với đó là đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, chuyên môn nghiệp vụ cao, quy trình làm việc liên tục cải tiến. Vì vậy, cộng đồng doanh nhân có thể an tâm ở và an toàn đầu tư, kinh doanh tại đây.

Đặc biệt, dự án có vị trí chiến lược tiên phong đón đầu cơ hội gia tăng lớn khi khoảng cách từ Phú Mỹ Hưng L'Arcade chỉ vài trăm mét là đến loạt các công trình quy mô lớn tại CBD sắp triển khai.

Cụ thể, sau khi hoàn tất cải tạo cảnh quan khu Kênh Đào với chi phí hơn 2 triệu đô, hiện Phú Mỹ Hưng đang triển khai kế hoạch nâng cấp cho khu Hồ Bán Nguyệt với ngân sách đầu tư hơn 11 triệu đô. Các khu phố trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng như Riverside Residence cũng nằm trong kế hoạch cải tạo cảnh quan tiếp theo.

Về tiện ích thương mại dịch vụ, hàng loạt công trình cao ốc văn phòng hạng A, khách sạn 5 sao, bệnh viện chất lượng cao... sẽ được triển khai trong thời gian tới; tập trung tại 3 phân khu gồm Thương mại Tài chính Quốc tế, Hồ Bán Nguyệt, và khu Thể thao Chăm sóc Sức khỏe; nhằm hoàn thiện hơn nữa diện mạo chức năng trung tâm CBD Nam Sài Gòn. Trong đó, nổi bật là Trung tâm Văn hóa nghệ thuật - Art Center do chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng triển khai. Công trình dự kiến được khởi công năm 2025 và đưa vào hoạt động năm 2027 đáp ứng nhiều hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế. Cùng với đó là Trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao được hợp tác quốc tế do Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai. Tổng vốn đầu tư của hai công trình này ước tính khoảng 330 triệu đô.

Đối với việc gia tăng các công trình kiến trúc biểu tượng, có dấu ấn, Phú Mỹ Hưng sẽ hợp tác với các đơn vị quy hoạch, thiết kế danh tiếng hàng đầu thế giới để mỗi công trình bao gồm cao ốc thương mại và nhà ở đều sẽ là điểm nhấn kiến trúc có dấu ấn riêng, là viên kim cương quý giá dành cho người sở hữu. Phú Mỹ Hưng L'Arcade là dự án đầu tiên được triển khai theo định hướng này.

Việc định vị sản phẩm, chân dung cộng đồng chủ nhân tinh hoa thể hiện tham vọng của Phú Mỹ Hưng trong việc tạo nên điểm đến "kim cương" giữa lòng đô thị. Đây cũng là cảm hứng trong quá trình tạo nên Phú Mỹ Hưng L’Arcade: các đường nét thiết kế, quy hoạch, và hệ chiếu sáng… của dự án được diễn họa theo hình dáng viên kim cương khi phản chiếu ánh sáng.

Dự án do tập đoàn P&T - đơn vị kiến trúc đến từ Hong Kong có kinh nghiệm lâu đời với hơn 155 năm thực hiện quy hoạch với sự chủ trì của kiến trúc sư Edgar Eduard Cozzio, Giám đốc Thiết kế - của P&T, Thành viên Hiệp hội Kỹ sư và Kiến trúc sư Thụy Sĩ, Thành viên Viện Kiến trúc sư Hoàng gia Anh. Tham gia thiết kế cảnh quan, chiếu sáng... có Công ty Etic CNA-HTE, Vertical và Lighting Box.

"Vertical Studio đã chọn ý tưởng thiết kế nội thất cho dự án là Kim cương: thể hiện sự tôn quý, quyền lực và sang trọng cho người sở hữu cùng với giá trị trường tồn. Đặc tính của kim cương là không tự phát sáng, mà phải nhờ đến vai trò của ánh sáng; khi ánh sáng đi qua, kim cương sẽ phản chiếu hình ảnh lấp lánh và kiêu sa. Và đó chính là ý niệm mà chúng tôi nhận ra từ chủ đầu tư khi bắt tay vào dự án: Phú Mỹ Hưng L'Arcade sẽ được tỏa sáng rực rỡ bởi chính chủ nhân của mình; danh tiếng của dự án sẽ được lưu vang bởi cộng đồng chủ nhân", kiến trúc sư Oliva Wang, Giám đốc điều hành Công ty Vertical Studio cho biết.

Giá trị của Phú Mỹ Hưng L'Arcade không chỉ ở giai đoạn hiện tại mà còn bền vững trong tương lai khi dự án được ứng dụng nhiều công nghệ mới trong xây dựng, và sử dụng phần lớn vật liệu nhập khẩu từ châu Âu.

