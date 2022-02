Phú Quốc: Đột nhập miếu trộm bài vị vì tưởng làm bằng đồng thau nguyên chất

Ngày 24.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Duy (32 tuổi, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, An Giang) và Nguyễn Thanh Sang (28 tuổi, ngụ xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, khoảng 13 giờ ngày 20.10.2021, Duy điều khiển xe máy 68P1-209.53 chở Sang đến Dinh Linh Sơn Thần Miếu (ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc) để trộm cắp đồ thờ cúng bằng đồng.

Đến nơi, Duy và Sang đột nhập vào bên trong miếu lấy trộm một bài vị bằng bê tông sơn màu đồng (do nhầm tưởng bài vị làm bằng đồng thau nguyên chất). Sau đó, cả 2 bỏ bài vị vào bao khiêng ra xe chạy đi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi ra tới bìa rừng thì bị người dân phát hiện truy đuổi và bắt giữ giao công an.





Ngoài ra, Duy và Sang còn khai trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản. Tài sản lấy trộm được gồm: lư hương, bình bông, đỉnh đồng và một số vật thờ cúng. Sau khi lấy được tài sản, cả 2 đem bán cho vựa phế liệu để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an TP.Phú Quốc đang củng cố hồ sơ để xử lý Duy và Sang theo quy định của pháp luật.