Phú Yên: Kiến nghị xử lý nhiều vị trí mất an toàn giao thông trên QL1

Ngày 18.12, ông Lê Văn Thìn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, cho biết đơn vị này đã có văn bản kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam quan tâm, sớm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đầu tư nâng cấp, khắc phục, xử lý một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến QL1.

Theo ông Thìn, trên QL1 đoạn qua Phú Yên có 3 vị trí nút giao thông cần phải xử lý để đảm bảo an toàn giao thông. Theo đó, vị trí nút giao thông tại km1342+215 thuộc P.Hòa Vinh, TX.Đông Hòa có lưu lượng xe lưu thông lớn, phức tạp, thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Nguyên do các xe lưu thông từ QL29 rẽ vào QL1 bị khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông cho phương tiện lưu thông qua khu vực này mặc dù đã được tăng cường hệ thống đèn cảnh báo nháy vàng, các cụm vạch sơn, gờ giảm tốc trong năm 2019.

“Vấn đề này đã được cử tri và chính quyền địa phương TX.Đông Hòa nhiều lần phản ánh và kiến nghị nhưng chưa được quan tâm giải quyết. Cử tri tiếp tục kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam sớm có giải pháp như: đầu tư hệ thống đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh, đèn đỏ), lắp đặt biển cảnh báo... để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này”, ông Thìn nói.





Ông Thìn cho biết thêm, ngoài vị trí trên còn có 2 nút giao giao thông trên QL1 là phía bắc và phía nam cầu Bàn Thạch mới thuộc P.Hòa Xuân Tây, TX.Đông Hòa cũng đang tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Cử tri đã kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam sớm có giải pháp như: phân luồng, tăng cường biển báo, đèn tín hiệu, gờ giảm tốc..., để đảm bảo an toàn giao thông tại 2 nút giao này.