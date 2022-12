Phương Mỹ Chi bị hỏi chuyện yêu trong tiệc Giáng sinh của Ngọc Thanh Tâm

Sau show truyền hình thực tế Not Just A Rich Kid, Ngọc Thanh Tâm vừa đánh tiếng khởi động mùa mới của chương trình với tên gọi được rút gọn - Not Just A… bằng một tập đặc biệt.

Ra mắt vào mùa Giáng sinh 2022 này, tập đặc biệt The Girls’ Christmas Night: Holiday Special được giới thiệu là một buổi tiệc “bất ổn” do Ngọc Thanh Tâm đứng ra tổ chức với dàn khách mời toàn mỹ nhân showbiz Việt như Nam Thư, Emma Nhất Khanh, Primmy Trương, Trương Quỳnh Anh, Phương Mỹ Chi.

Trong trailer được giới thiệu tối 21.12, Ngọc Thanh Tâm mang đến cho người xem một không khí Giáng sinh vừa ấm cúng, vừa vui vẻ bên dàn chị em thân thiết. Trong bữa tiệc, các cô gái cùng nhau ăn uống, sau đó tham gia trò chơi bóc quà. Tại đây, những câu chuyện về cuộc sống, tình bạn, tình yêu của họ lần đầu được hé lộ.





Đặc biệt, đoạn hội thoại giữa Nam Thư và Phương Mỹ Chi khiến người xem không khỏi tò mò. Cụ thể, khi diễn viên Nam phi liên hoàn kế hỏi giọng ca Quê em mùa nước lũ rằng cô có người yêu chưa, Phương Mỹ Chi đáp lại "có một lần" khiến hội chị em vô cùng ngạc nhiên.

Mặt khác, để thực hiện bữa tiệc, Ngọc Thanh Tâm đã lên kế hoạch thật chu đáo từ khâu tổ chức, tự tay lựa chọn món ăn và đặc biệt là chuẩn bị trang phục xuất hiện của mình thật chỉn chu, lộng lẫy để chào đón các khách mời.

Trước đây, trong một lần trò chuyện cùng báo Thanh Niên, Ngọc Thanh Tâm từng chia sẻ, đối với cô danh xưng "rich kid" như một đòn bẩy để bản thân đi lên. Cô đầu tư thực hiện những chương trình thực tế nhằm muốn khẳng định bản thân còn có nhiều khía cạnh khác ngoài cuộc sống giàu có như mọi người vẫn thấy.